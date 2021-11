WhatsApp cambia desde hoy su política de privacidad en Europa para cumplir con la ley: analizamos a fondo los datos que comparte

Este año 2021 WhataApp anunció un cambio en su política de privacidad para usuarios que ha sido tan polémica, que aún a partir de hoy mismo va a mostrar ciertos cambios en Europa. Recordemos que tuvo que retrasar su entrada en vigor, aclarar muchos puntos porque los usuarios y también las autoridades estaban excépticas y muchos usuarios migraron a otras plataformas como Telegram y como Signal.

A partir de hoy los usuarios de la Unión Europea comenzaremos a ver un banner (muchos todavía no lo tenemos, pero podemos estar atentos, porque debería suceder pronto) sobre la política de privacidad de WhatsApp, dentro de la aplicación. No tendremos que aceptarla (la mayoría ya lo hemos hecho a lo largo de este año, y quienes no, aún en octubre seguían recibiendo avisos para hacerlo).

Hay que recordar que WhatsApp fue castigada en septiembre con una multa de 225 millones de euros por no ser clara con cómo usa nuestros datos y cómo los comparte con Facebook y con otras empresas.

El gran problema que vieron las autoridades es que la herramienta de mensajería no da suficiente información a los usuarios y no usuarios sobre qué es lo que hace con sus datos y hay una falta de transparencia al respecto. En la multa, además del dinero que la empresa tuvo que pagar, se pedía a la firma que añadiera más información al documento sobre su política de privacidad, como la enumeración de leyes irlandesas y de la UE en las que se basa para procesar los datos.

Un vistazo a… MEGA GUÍA MEJORA la SEGURIDAD y PRIVACIDAD de FACEBOOK

Cambios en la política de privacidad renovada hoy

Los cambios incluyen una reorganización del documento y la adición de más detalles. También ha incluido más información sobre los motivos por los que se podrían compartir datos de forma internaconal y cómo se protegen esos datos. Entre otras cosas, añade la nueva política de privacidad que:

También añade que WhatsApp es una de las empresas de Meta (por el cambio de nombre de este imperio de redes sociales). En la política de privacidad que había disponible hasta ayer mismo, con fecha de enero, se indicaba que WhatsApp era propiedad de Facebook.

Uno de los principales cambios que se encuentran en la nueva (y muy larga) política de privacidad es cómo nuestra información acaba en manos de empresas con sede en países terceros como Estados Unidos, Israel o Reino Unido que tienen otras reglas en cuanto a la protección de la privacidad. El texto dice así:

Trabajamos con empresas de Meta y otras empresas propiedad de Meta ubicadas en los Estados Unidos y en España que brindan servicios de infraestructura y alojamiento de datos, incluido el uso de centros de datos junto con equipos y servicios relacionados que se emplean para operar los Servicios. Compartimos la información que recopilamos con estas empresas.

Hay que recordar que según dónde una empresa de cloud que almacena datos, tenga su sede, cambia las leyes de privacidad que tiene que cumplir.

Trabajamos con empresas de Meta con sede en el Reino Unido, Israel y los Estados Unidos que nos brindan servicios de análisis comercial para determinar, por ejemplo, cuántos usuarios únicos tenemos en comparación con otros servicios que ofrecen las empresas de Meta. Compartimos información de tu cuenta (número de teléfono), información sobre el dispositivo y la conexión (identificadores asociados con el mismo dispositivo o la misma cuenta, modelo de hardware, sistema operativo, versiones de la aplicación, código telefónico del país y código de la red), preferencias del usuario (registros sobre la aceptación de Condiciones y configuración del usuario) e información sobre el uso (cuándo usaste WhatsApp por última vez y la fecha en la que registraste tu cuenta por primera vez, y la hora de las actividades).

Otro de los cambios que hemos localizado aborda uno de los temas más polémicos de la política de privacidad de WhatsApp y que es la información que comparte con Facebook y con otros servicios (solo añade más detalles, el grueso de la información se mantiene). La nueva política de privacidad dice así:

Servicios de terceros. Cuando tú, u otros usuarios con los que interactúas, usan servicios de terceros u otros productos de las empresas de Meta vinculados a través de nuestros Servicios, los proveedores de dichos servicios o productos pueden recibir información sobre ti que tú u otras personas comparten con ellos. Por ejemplo, si usas un servicio de copia de seguridad de datos integrado con nuestros Servicios (como iCloud o Google Drive), estos recibirán la información que compartes con ellos, como los mensajes de WhatsApp, y si buscas la foto del perfil de un grupo en Internet desde WhatsApp, el proveedor del motor de búsqueda recibirá el término de búsqueda que empleaste. Si interactúas con un servicio de terceros o con otros productos de las empresas de Meta a través de nuestros Servicios, como cuando usas el reproductor en la aplicación para reproducir contenido de una plataforma de terceros (por ejemplo, YouTube o Facebook), es posible que el proveedor de dicho servicio o producto reciba información, como tu dirección IP y datos técnicos que indiquen que la solicitud proviene de WhatsApp.

WhatsApp no puede dar nuestra información a Facebook, pero no está claro que no lo haga

Parte de esta información ya estaba detallada. Ahora se amplía. Hay que recordar que cuando Facebook compró Whastapp por una cantidad de dinero desorbitada, las autoridades de la Unión Europea estaban reticentes a la transacción por la por la posibilidad de que estos dos gigantes compartiesen información de la ciudadanía. Algo que Mark Zuckerberg, el líder de Facebook negó rotundamente. Luego supimos que el líder de Facebook mintió a propósito para conseguir que se aprobase la adquisición.

En la Unión Europea, de hecho, gracias al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR/RGPD) se limita la capacidad de acción de esta política de privacidad que WhatsApp insiste en que aceptemos desde comienzos de este año, ya que impide que Facebook comparta los datos de WhatsApp con el resto de la compañía para interés propio de la empresa. Pero como en la historia de esta empresa se le conocen una larga lista de mentiras, muchas personas (autoridades de datos incluidas), no están confiando en lo que vaya a suceder.

La empresa dice que aunque no se puedan compartir los datos, hay que aceptar la política de privacidad porque "en caso de que decidamos compartir datos con las empresas de Facebook para este propósito en el futuro, solo lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (sede de la empresa en Europa) en lo relativo a un futuro mecanismo que nos permita dicho uso. Te mantendremos al tanto de las nuevas experiencias que presentemos y de nuestras prácticas de información".

Y estas alegaciones han levantado sospechas desde el principio. En la política de privacidad actualizada hoy puedes encontrar mucha más información sobre cómo la empresa comparte tus datos, qué datos comparte y con qué países.