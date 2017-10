WhatsApp y Facebook tendrán que vérselas con las autoridades de protección de datos europeas

Llevamos meses y meses con las autoridades europeas de protección de datos enfrentadas a la actividad de WhatsApp y Facebook en relación a la gestión de la información de sus usuarios. Como la falta de información sobre la privacidad, las dudas sobre el proceso de consentimiento o la escasa transparencia en cuanto a la compartición. Una historia que estos días vive un capítulo más.

El Grupo de Trabajo del Artículo 29, órgano consultivo independiente conocido también como GT 29, ha remitido una carta (PDF) a Jan Koum, responsable de WhatsApp, con copia a Stephen Deadman, subjefe de privacidad global de Facebook, haciéndoles una apelación.

El GT 29 hace un llamado [...] para actúen de manera justa y transparente con los interesados [los europeos afectados por su procesamiento de datos personales], cumplan con la ley de protección de datos de la UE y cooperen plenamente con las autoridades europeas de protección de datos.

Trabajo conjunto para subsanar los supuestos incumplimientos

En la misiva, en la que expresan su preocupación por la falta de soluciones a los problemas planteados en otro documento remitido en diciembre del año pasado, invitan a WhatsApp y a Facebook a participar en un grupo de trabajo específico organizado por el GT 29 y presidido por la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido con el objetivo de alcanzar un resolución satisfactoria.

El órgano europeo reconoce a WhatsApp el «Aviso para usuarios de la UE» publicado por la aplicación de mensajería en sus preguntas frecuentes el pasado mes de agosto, pero cree que aunque en él se proporciona información adicional, esta no es suficiente y no aborda adecuadamente «los problemas de incumplimiento de la ley de protección de datos». Unos problemas que, según la carta, ya se han explicado claramente.

Los problemas de WhatsApp y Facebook con los datos de los europeos

En este texto se explican detalladamente los problemas de las compañías en cuanto al supuesto incumplimiento de las leyes europeas de protección de datos, por ejemplo, señalando las deficiencias en materia de consentimiento. La forma de autorización, para considerarse válida, debe ser «inequívoca, específica, informada y otorgada libremente».

No obstante, indica el GT 29, WhatsApp enfoca su aviso para la aceptación de sus términos de servicios y política de privacidad como una especie de «tómalo o déjalo en el que los usuarios dan su consentimiento para compartir datos o no pueden utilizar el servicio». Algo que no les convence, ya que los usuarios no disponen de controles «suficientemente granulares» sobre el intercambio de datos.

Resaltan que no se puede autorizar el intercambio de datos de una forma gradual o que hay casillas previamente marcadas

Los problemas continúa ejemplificándose con otras carencias encontradas. En esos términos y política, destacan la utilización de una casilla de verificación previamente marcada que indica la aceptación del usuario de la compartición de datos de la cuenta de WhatsApp con Facebook con el objetivo de «mejorar los anuncios» de esta última red social. Un práctica que no les parece inequívoca, como sería exigible.

En cualquier caso, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 espera que las compañías argumenten la necesidad que tienen de esos datos para perseguir sus intereses comerciales legítimos, recordando que el motivo de este interés legítimo nunca podrá invocarse cuando dichos intereses sean anulados por los intereses o derechos fundamentales y libertades de los sujetos que requiere protección de datos personales. Sí al negocio, pero respetando las normas comunitarias.

