Se tenía que hacer y se hizo: España gana la guerra mundial en WorldWarBot de forma aplastante

El día 29 de mayo te contábamos que España estaba empezando a apuntar maneras en WorldWarBot, un bot automático que ha logrado hacerse viral en Twitter, simulando una guerra entre países que, como dejaba ver en su inicio, ha sido ganada por nuestro país.

El acontecimiento se ha producido en julio de 2141 (fecha del juego), donde España se ha proclamado como conquistadora de todo el planeta. El proceso de conquista los ha dejado memes y buenos momentos por el camino, que recopilamos en este artículo.

Una conquista plagada de grandes momentos

July 2141, Spain conquered Samoa territory previously occupied by Pitcairn Islands.

Pitcairn Islands has been completely defeated.

Spain has conquered the world.#Spain #PitcairnIslands pic.twitter.com/oKZRDX6Eae — WorldWarBot 2020 (@worldwarbot) 21 de junio de 2019

La cuenta de WorldWarBot en Twitter ha llegado a alcanzar los 196.000 seguidores, con un último tweet que anuncia la victoria absoluta de España sobre el resto del mundo, que cuenta ya con 25.000 retuits y 32.000 favoritos.

WorldWarBot mostraba de forma aleatoria los resultados de una guerra mundial. España, desde el principio, apuntaba maneras para ser la vencedora

Para los que no lo conocieran, se trata de un bot que, de forma aleatoria, enfrenta a los distintos países del mundo. El creador afirmaba que todos los países tenían la misma probabilidad de ganar, y que todos los resultados que se publicaban eran generados de forma aleatoria. No obstante, pese a la aleatoridad del juego, "Spain conquered" (España ha conquistado) se volvió el encabezado más popular en los tweets, ya que nuestro país no hacía más que ganar territorios.

Por el camino a esta victoria, han pasado grandes memes, y es que la viralidad del bot provocó que gran parte de Twitter (sobre todo en España), estuviese pendiente de cada movimiento dado por nuestro país a la hora de la conquista.

El desarrollador italiano del bot, que prefiere mantener el anonimato, no ha arrojado pistas sobre si veremos una nueva guerra mundial, o si tiene en mente desarrollar otro bot similar. El éxito de su primera propuesta ha sido rotundo, teniendo en cuenta que el bot ha tenido apenas dos meses de vida, en los que ha logrado que casi 200.000 personas estén pendientes de sus publicaciones.

De momento, no queda más que afrontar el fin de semana con el dulce sabor de la victoria, y pensar en que lo que realmente une a los españoles, pese a lo que digan nuestros políticos, es un bot que muestra cómo arrasamos con todo.