Secuestran al director de un exchange de criptomonedas y la plataforma recibe un ataque DDoS

Medios de comunicación rusos y ucranianos aseguran que Pavel Lerner fue secuestrado el día 26 de diciembre en Kiev, justo cuando salía de su oficina ubicada en el distito de Obolon.

Lerner es un experto en blockchain y, según su perfil en LinkedIn, es el responsable del exchange Exmo Finance. Es alguien muy conocido en el mundo de las criptomonedas, y muchas personas de esta comunidad todavía no se creen lo sucedido.

Muchas dudas por resolver

Esta compañía está registrada en Gran Bretaña, pero sus principales operaciones tienen lugar en Ucrania. Actualmente existen muchas incógnitas sin resolver respecto a lo sucedido, pero la policía de Kiev sí ha confirmado a la BBC que ese día se efectuó un secuestro.

De momento sabemos que están investigando el secuestro y una responsable de la policía ucraniana declaró que pronto anunciarán más datos de lo ocurrido. Varios medios del país afirman que aparecieron unos hombres, tapados con pasamontañas, que lo arrastraron al interior de un Mercedes-Benz de color negro.

Pavel Lerner (fuente: Facebook)

Según Exmo, actualmente cuentan con más de 90.000 usuarios activos en su plataforma. Curiosamente, hace unas horas anunciaban mediante su cuenta de Twittr que estaban sufriendo un ataque DDoS:

EXMO is under the DDoS attack.



The site will be available within half an hour.



We apologize for the temporary inconvenience.



Sincerely, The EXMO Team — EXMO (@Exmo_com) 28 de diciembre de 2017

Anatoliy Larin, responsable de la compañía, confirmó a la BBC que están "haciendo todo lo posible por acelerar la búsqueda de Lerner". En cuanto al funcionamiento del exchange, señala que "la información personal y los fondos de todos los usuarios están a salvo".

