Sora es la mejor IA de 2024 y no la podemos usar. Así que en China acaban de copiarla para que generemos vídeos increíbles

Hace unos meses OpenAI volvía a sorprender al mundo mostrando a Sora, una inteligencia artificial capaz de generar vídeo sorprendentemente realista de cualquier cosa. Su funcionamiento para el usuario vendría a ser similar a DALL-E, Stable Diffusion y otros métodos de generación de imágenes, es decir, a través de una breve descripción en texto podríamos generar cualquier tipo de vídeo.

La noticia dio la vuelta al mundo debido a su sorprendente realismo a la hora de generar vídeos. Sin embargo, no es la única alternativa que tenemos. Herramientas como Runway, Pika o Stable Video Diffusion también se encuentran a un nivel muy alto, aunque también hay que estar pendiente a las alternativas que están saliendo de China.

Vídeos hiperrealistas con una breve descripción en texto

Tal y como ha compartido Carlos Santana, experto en inteligencia artificial, desde China llega ‘Kling’, otro nuevo modelo de generación de vídeo que se acerca muchísimo a la propuesta de OpenAI. En la red social X podemos ver numerosos ejemplos de cómo se desenvuelve esta inteligencia artificial, y todo apunta a que es espectacular.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

Kling es capaz de generar vídeo de hasta 120 segundos a una resolución de 1080p y a una tasa de 30 fotogramas por segundo. Además, tal y como se indica en las publicaciones, Kling funcionaría a través de una app donde cualquiera podría generar vídeo a través de una descripción en texto.

Los ejemplos que se han visto en redes son verdaderamente sorprendentes, difuminando aún más la línea entre lo real y lo generado mediante inteligencia artificial. Entre los ejemplos hay hasta un pequeño guiño al monstruoso vídeo de Will Smith comiendo pasta, solo que esta vez se trata de un señor que no da miedo mientras come fideos y a una calidad espectacular.

Esta claro que todavía queda margen de mejora, ya que hay algunos ejemplos como el del paisaje en tren, donde se aprecian irregularidades en el entorno. Sin embargo, el modelo de lenguaje es capaz de entender las físicas de forma espectacular.

Para tener acceso a la herramienta, los usuarios pueden inscribirse a una lista de espera a través de la propia aplicación, aunque de momento el test solo está disponible para unos pocos usuarios. La app está completamente en chino y cuenta con muchas otras opciones basadas en inteligencia artificial, disponible tanto para iOS como para Android.

