Un sordo demanda a Pornhub porque no entiende qué ocurre en los vídeos

Hace unos años, Pornhub (la plataforma de contenido pornográfico más visitada y conocida de Internet) lanzó una funcionalidad para ayudar a que la gente con discapacidad visual pudiera ver mejor sus vídeos.

Parece que esta iniciativa no ha sido suficiente, ya que (según TMZ) una persona que padece sordera les ha denunciado por no subtitular los vídeos y se queja de no comprender los diálogos.

Ha solicitado una indemnización

Yaroslav Suris es la persona que ha presentado esta demanda, quien se apoya en la ley federal sobre personas con discapacidad (que fue aprobada en el año 1990) de los Estados Unidos (también conocida como "ADA").

Suris ha declarado a TMZ que se siente perdido cuando consume el contenido de su web, ya que no es capaz de seguir los diálogos y qué es lo que está ocurriendo realmente. Tiene cierta ironía que sea sobre contenido pornográfico, ya que el trabajo de los guionista no suele ser demasiado exhaustivo en este tipo de producciones.

De hecho, en TMZ hacen la analogía con una persona que afirme que compra la revista Playboy "para leer los artículos". En la demanda se detallan algunos de los vídeos en los que no consiguió seguir la trama, con títulos como "policía sexy consigue que el testigo hable" o "tiastra caliente cuida a un sobrino desobediente".

Suris añadió que estaría dispuesto a pagar por una suscripción premium de Pornhub, pero que al no poder entender qué sucede en este tipo de vídeos ha decidido no invertir ese dinero. De hecho, en la demandan Suris reclama una indemnización a la plataforma.

"Audio relevante para la historia"

Corey Price, vicepresidente de Pornhub, ha asegurado que "entienden que Yaroslav Suris les está demandando al asegurar que hemos negado a los sordos el acceso a nuestros vídeos". Price afirma que, "aunque generalmente no hacen comentarios sobre demandas que están activas, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que tenemos una categoría de subtítulos cerrados".

De hecho, esta sección fue anunciada a mediados de 2018, y estos textos interpretativos ayudan a distinguir entre los cambios emocionales en las voces de los actores, o en otros sonidos no tan vocales. En aquel momento, Pornhub aseguró que se trataba de "audio relevante para la historia".