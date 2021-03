Spotify compra Locker Room para mejorar su futura oferta de interacciones en vivo al estilo Clubhouse

Spotify ha adquirido Betty Labs, los creadores de Locker Room, una aplicación de audio en directo que ayudará a Spotify a mejorar la función en la que está trabajando para ofrecer emisiones en directo a modo de una radio tradicional. Esta adquisición sirve para sus futuros contenidos en vivo en el sector deportivo, que es la especialidad de Betty Labs.

La firma no ha dado una fecha fija sobre cuándo lanzará estas retransmisiones a sus usuarios pero sí ha dicho que, en los próximos meses, Spotify trabajará en la integración de las capacidades de Locker Room en su propia oferta. A través de este formato al estilo de la radio tradicional, Spotify ofrecerá una serie de programas deportivos, musicales y culturales y “funciones interactivas que permitirán a los creadores conectar con el público en tiempo real”. La firma no ha llegado a profundizar en cómo serán estas funciones.

Las plataformas apuestan por el estilo Clubhouse

El objetivo que busca Spotify es que atletas profesionales, escritores, músicos, compositores o podcasters quieran usar la plataforma para organizar debates o sesiones de "pregúntame lo que quieras”. Betty Labs llega con un equipo de desarrolladores, ingenieros, pensadores de productos y aficionados al deporte. La empresa presentó por primera vez Locker Room a los aficionados al deporte en octubre de 2020.

Hay que recordar que desde la llegada de Clubhouse y su éxito, muchas plataformas sociales trabajan para ofrecer interacciones de audio en vivo. Telegram y sus salas de audio en sus canales; Twitter tiene Spaces; entre otras. Ahora Spotify tendrá su propia función al respecto. Gracias a esta app en la que los usuarios, deportistas y analistas pueden reunirse y charlar sobre deportes en vivo.

Aprovechando la oportunidad de ofrecer interacciones en directo

Otra de las exitosas oportunidades que ofrecerá Betty Labs a Spotify es aprovechar La oportunidad de ofrecer mayor interacción entre personajes públicos y sus seguidores la cual está siendo aprovechada por muchas plataformas en general. "Ask me anything" o pregúntame cualquier cosa es un habitual en las historias de gente conocida en Instagram, mientras que Facebook está trabajando en "Super", un espacio donde los usuarios pueden pagar a gente famosa por interactuar con ellos y que hace la competencia a Cameo. Sin olvidar Twitch que fue uno de los precursores de este reclamo.

Además, Spotify también hará competencia a otras apps de contenidos en streaming. Este formato de radio tradicional ya esté presente en Tidal, uno de los grandes competidores de Spotify al que la firma quiere hacer competencia en sus mayores fortalezas.

No solo está trabajando en sus contenidos en vivo, sino que hace unas semanas presentó Spotify HiFi, su propuesta para rivalizar con Tidal, Qobuz o Amazon Music.