Spotify presenta 'Ampliar', una nueva función para ayudarnos a engordar nuestras listas de reproducción al instante

Spotify siempre está añadiendo novedades para mejorar las múltiples formas en las que nos ofrece recomendaciones, y la más reciente es algo que han llamado "Enhance" en inglés, y "Ampliar" en español.

Se trata de una nueva función que añadirá un simple botón a todas nuestras playlists creadas, y que una vez presionado, nos insertará sugerencias instantáneas personalizadas para incluir en nuestra lista de reproducción con un solo toque.

Ayuda para cuando tienes problemas rellenando una playlist

A diferencia de otras opciones con las que ya cuenta Spotify que ofrecen sugerencias para una playlist al final de esta y una vez, con 'Ampliar', la aplicación te insertará hasta 30 recomendaciones directamente en tu lista de forma automática.

Esas recomendaciones no se añaden automáticamente, pero aparecen temporalmente como una canción recomendada cada dos canciones, y solo basta con presionar el símbolo "+" para agregarlas permanentemente a tu playlist.

'Ampliar' es como un relleno automático de playlists que abulta la cantidad de canciones hasta llegar a 30 recomendaciones

Si no quieres ver más las recomendaciones o no te gustan, simplemente basta con volver a presionar el botón 'Enhance' o 'Ampliar', y las canciones sugeridas desaparecerán. Spotify explica que esta función es simplemente algo adicional y no una sustitución de otras, las recomendaciones al final y las que aparecen cuando tocamos "añadir canciones" seguirán igual que siempre.

Esta función estará llegando a todos los usuarios de Spotify Premium en múltiples territorios, incluyendo España y México, a partir del próximo mes, tanto en iOS como en Android. No se menciona implementación para las apps de escritorio.