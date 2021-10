"Te quedan X días para activar Facebook Protect": así es esta función que ahora Facebook te obliga a activar

De repente Facebook, al acceder a tu perfil, te dice que "Te quedan X días para activar Facebook Protect" y que, en caso de no hacerlo, "perderás el acceso a tu cuenta de Facebook hasta que lo actives". Y aclara debajo que "es obligatorio que tu cuenta use este programa el cual incluye diversas protecciones más complejas" y no explica nada más.

A primera vista incluso puede parecer uno de estos mensajes que, si pinchas sobre el link, consiguen introducir malware en tu dispositivo. Los usuarios llevan recibiendo este mensaje en los últimos días de octubre y algunos empezarán a recibirlo ahora. Y es que la fecha límite para la activación es el 28 de octubre.

Facebook Protect no es una herramienta nueva. En el año 2019, de cara a las últimas elecciones en Estados Unidos, presentó esta función creada para entidades, personas y grupos que participasen del proceso electoral.

Era un acto voluntario y Facebook prometía a los registrados que podría detectar con mayor rapidez cualquier actividad sospechosa en la cuenta por medio de controles que nos permiten descubrir intentos de hackeo, como ubicaciones de inicio de sesión inusuales o dispositivos no verificados. Si detectamos un ataque contra una persona que participa en nuestro programa, podemos revisar y proteger otras cuentas registradas en él y afiliadas a la misma campaña".

Facebook Protect para más personas

Ahora, Facebook Protect sale de los únicos tres países en los que se implementaba hasta ahora (además de Estados Unidos, Canadá y Alemania) y ofrece a los usuarios la implementación de nuevas medidas avanzadas de seguridad, incluyendo la generación de códigos de seguridad a través de Google, por ejemplo, o códigos de verificación vía SMS. El objetivo podría ser ayudar a la gente a sentirse más segura en su red social después de que hace unos días sus sistemas sufrieron una gran caída mundial.

Supuestamente quiere evitar que alguien ajeno acceda a tus datos o pueda robarte información sensible. Si, por ejemplo, alguien que resulte ajeno a tu cuenta inicia sesión te podría llegar una alerta por SMS generada por Facebook. El objetivo es poder realizar controles para detectar posibles amenazas de hackeo.

De todos modos, no todos los usuarios están recibiendo esta notificación, a pesar de que el día 28 de octubre es una fecha cercana. Por tanto, no se sabe si es un mensaje para todo el mundo o solo quienes tengan cuentas o páginas con algún tipo de verificación. Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos tres días y si realmente muchas cuentas pueden ver su acceso bloqueado hasta que se active Facebook Protect.

A pesar del mensaje, por el momento Facebook no ha dicho si será obligatorio aceptar Protect para absolutamente todos los usuarios en los próximos días o solo para aquellos que tienen páginas o perfiles verificados.

Cómo activar esta protección aunque no te haya llegado el mensaje

Desde la configuración de tu cuenta de Facebook puedes ser tú quien active estas medidas extra de seguridad aunque no te llegue la notificación. Accede a "configuración y privacidad" y dentro de ahí tienes diferentes opciones. Debes escoger la opción de "Comprobación rápida de privacidad" y de ahí "Cómo proteger tu cuenta".

Una vez dentro tendrás la opción de activar las diversas autenticaciones en dos pasos mencionadas previamente propias de Facebook Protect o activar alertas de inicio de sesión.