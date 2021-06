Estamos en 2021 y también a Facebook y a TikTok les faltan funciones muy básicas que harían su uso más sencillo

Si entras en una publicación y luego vuelves atrás no volverás a donde estabas. Estás viendo tu timeline o página de inicio desde tu navegador, ves una publicación que te interesa y entras al enlace (o simplemente pulsas un botón sin querer que te saca de la página) y si quieres volver a donde estabas, no va a suceder. Se refresca la página. En el caso de que digas: quiero volver arriba a algo que me habóia interesado, ya no lo vas a encontrar, y habrá nuevas publicaciones en tu timeline.