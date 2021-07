TikTok pone a la venta su algoritmo y sus herramientas de IA para que otras empresas puedan usarlos

TikTok ha puesto a la venta su algoritmo y su tecnología de inteligencia articial. La empresa matriz de la app de vñideos, ByteDance, lanzó la nueva división llamada BytePlus para vender sus funciones tecnológicas a otras compañías.

Ahora cualquiera podrá aprovechar esta tecnología que hay tras una de las aplicaciones sociales más usadas del mundo, si pagan por ello. En junio, la empresa china puso en marcha una nueva división, BytePlus, centrada en la venta de la tecnología de inteligencia artificial de TikTok. Y ahora también tiene a disposición de las empresas de todo el mundo su algoritmo de recomendación de su feed ForYou.

Otras de las funciones que se ponen a la venta son la tecnología de visión por ordenador de la aplicación de vídeo corto, los efectos de vídeo en tiempo real, la traducción automática de texto y las funciones de voz, y las herramientas de análisis y gestión de datos, entre otras, de acuerdo con Financial Times. Los clientes pueden adaptar esta tecnología a las necesidades de sus aplicaciones y del perfil de los consumidores.

Una ayuda poara saber qué contenidos recomendar

Como explicó TikTok en una publicación de su blog el año pasado, la aplicación determina qué vídeos recomendar en tu feed basándose en los metadatos del usuario y en cómo interactúas en la plataforma. Tiene en cuenta los vídeos que te gustan, los que compartes o los que comentas, los hashtags o los pies de foto que incluyes en tus publicaciones, el tipo de dispositivo que utilizas o tu configuración de ubicación, entre otros asuntos.

Esto crea una experiencia personalizada que puede diferir mucho de un usuario a otro. Este feed, llamado ForYouPage o FYP, parece tener la capacidad de recolectar mucha información y, de hecho, como recuerda Gizmodo, se han hecho virales historias de usuarios que afirman que el algoritmo de TikTok conocía su sexualidad o diagnósticos médicos (antes que ellos).

¿Por qué lo dicen? Se dieron cuenta de este cuando la aplicación les recomendó comunidades específicas de personas que compartían sus experiencias.

TikTok no es la única que vende estos jugosos servicios

No obstante, BytePlus entra en un mercado que no es nuevo. El conjunto de herramientas tiene como competencia los servicios de IA de gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Google, IBM y Microsoft, junto con otros competidores con sede en China como Alibaba, Baidu y Tencent. Según los registros en línea, BytePlus está tratando de registrar marcas en los Estados Unidos, aunque no está claro si la empresa ya ha establecido una presencia en el país.

BytePlus ya tiene algunos compradores, según su sitio web. Goat, una aplicación estadounidense de moda, el sitio de reservas de viajes WeGo, con sede en Singapur, y la empresa indonesia de compras en línea Chilibeli.