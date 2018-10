Un tribunal británico bloquea la demanda colectiva a Google por recopilar datos de los usuarios de iPhone entre 2011 y 2012

El pasado mes de noviembre, Google fue objeto de una demanda colectiva por parte de Google You Owe Us. Este, formado por 20.000 usuarios de iPhone de Reino Unido, acusaba a Google de haber "recopilado ilegalmente la información personal de 4,4 millones de usuarios de iPhone entre 2011 y 2012". Sin embargo, un Tribunal Supremo londinense ha bloqueado la demanda.

Google You Owe Us expone en su web que Google "omitió la configuración de privacidad predeterminada en el navegador Safari del iPhone para rastrear el historial de navegación y vender los datos para mostrar publicidad dirigida", saltándose con ello la sección cuatro de la Ley de Protección de Datos británica de 1998. Con ello, Google habría ganado, dicen, unos 80.000 millones de dólares. Por ello, desde el colectivo pidieron una compensación de 3.650 millones de euros.

We believe that iPhone users’ had their personal information taken illegally. Let’s show Google that they cannot simply sweep our case under the carpet. Retweet to show your support! https://t.co/1WJg6177LF #GoogleYouOweUs pic.twitter.com/zD9oh7k7Tc

Sin embargo, de acuerdo al juez Justice Warby, que ha desestimado la demanda, los hechos presentados por Lloyd no apoyan la afirmación de que él o cualquier otro usuario de iPhone haya sufrido un "daño". A esto ha querido añadir que sería imposible calcular con precisión el número de usuarios que podrían haber sido afectados.

La noticia no ha sido bien recibida por Richard Lloyd, que ha publicado en su perfil de Twitter que esta es una decisión "extremadamente decepcionante" y que "deja a millones de personas sin ninguna forma práctica de obtener una compensación cuando sus datos personales han sido mal utilizados".

Today’s judgment in the #Google mass claim case is extremely disappointing and leaves millions of people without any practical way to seek redress when their personal data has been misused. An analogue decision in a digital age.