Trump se autoproclama presidente con los votos sin contar, Twitter y Facebook reaccionan para contradecirle

Como muchos de nuestros lectores, nos encontramos inmersos en la fase final de las elecciones en los Estados Unidos, un proceso en el que la palabra "fake" ha aparecido (y sigue apareciendo) de manera continua.

Hace unas horas comenzó el recuento de los votos y, obviamente, se está siguiendo muy de cerca desde Internet (no olvidemos que el resto del planeta tiene los ojos puestos en EE.UU.). YouTube ha informado que han tenido que bloquear streamings en los que se estaban ofreciendo datos falsos sobre los resultados.

Tal y como podemos leer en CNET, estos streams tenían miles de espectadores, justo antes de que YouTube tomase cartas en el asunto. Además, indican que algunos de estos streams estaban mostrando publicidad, generando ingresos por este contenido.

La cuenta de Twitter @defnoodles muestra, en el tweet que aparece bajo estas líneas, varias capturas de estos streams. Como podemos observar, son canales en los que se (originalmente) comparte contenido musical:

TODAY IN FAKE NEWS: Several YouTube channels live streaming “Election Results” showing same projected election graphic as “results.” No election results currently available as polls still open. First polls close at 7pm EST. Thousands watching streams. One stream is monetized. pic.twitter.com/VoJvFgIGDa — Def Noodles (@defnoodles) November 3, 2020

Y esta noticia la estoy escribiendo, precisamente, minutos después de que Trump haya salido a autoproclamarse ganador de las elecciones, cuando no se ha hecho el recuento de todos los votos.

Notificaciones en Facebook e Instagram, Twitter oculta el tweet de Trump

Trump ya venía avisando de esto, y ha vuelto a acusar a los demócratas que tratan de "robar" las elecciones, y ha amenazado con judicializar el proceso electoral si no se detiene el recuento de los votos por correo (que, a priori, lo posicionan como perdedor).

Precisamente, hace unas horas Twitter ha decidido marcar un tweet de Trump y ocultarlo, ya que en dicho tweet afirma que "están creciendo grande, pero están intentando ROBAR las elecciones":

Hace unos minutos, Facebook ha publicado un comunicado, en el que afirman que "como el presidente Trump ha comenzado a hacer afirmaciones prematuras sobre la victoria, han comenzado a mostrar notificaciones en Facebook e Instagram de que los votos todavía se están contando y no se proyecta un ganador".

Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates’ posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) November 4, 2020

Facebook también ha mostrado paneles informativos en las publicaciones de Trump, informando que "los resultados finales pueden diferir de los recuentos iniciales, ya que el proceso de recuento continuará durante días o semanas después de que cierren las urnas".