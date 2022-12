Una Twitter con aires de YouTube: el mayor youtuber se ofrece como CEO de Twitter y su propuesta convence a Elon Musk

Tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el ambiente en la red social está más caldeado que nunca. Sus directrices no están sentando bien a buena parte de la comunidad, y eso desembocó a la famosa encuesta en la que Musk preguntaba si debería dejar el puesto de CEO en la empresa. Tras no salir bien parado, y probablemente antes de que comenzará la votación, el magnate está inmerso en la búsqueda de un nuevo CEO para Twitter, y uno de los que se ha ofrecido ha sido MrBeast.

El creador de contenido y filántropo MrBeast ha expresado cuál sería su primer movimiento si fuese escogido como CEO de Twitter. Con más de 123 millones de suscriptores en su canal de YouTube, que una figura como MrBeast lidere gran parte de las decisiones de esta plataforma no sería nada descabellado, y dada su propuesta, es muy probable que uno de sus objetivos sea priorizar la creación de contenido en Twitter.

MrBeast suele realizar vídeos muy alocados en los que el dinero suele ser el protagonista. Sin embargo, gran parte de ellos los hace por una buena causa, y cada vídeo sube más el listón. Además, también ha impulsado decenas de iniciativas con el fin de hacer un buen gesto para el planeta, como el de su meta de plantar 20 millones de árboles. Ser CEO de Twitter sería un paso más en su creciente carrera, aunque eso está todavía por ver.

My first order of business, make it where creators actually want to post videos on Twitter and not just link to other platforms pic.twitter.com/PR6pEnpv18