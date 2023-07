Twitter amenaza con llevar a Meta a los tribunales por Threads: les acusa de desarrollar la app robando sus "secretos comerciales"

Ayer, Meta lanzó finalmente su anunciado competidor de Twitter, la app Threads, en un momento de especial debilidad de la plataforma de Elon Musk. Zuckerberg (CEO de Meta), de hecho, ha aprovechado la ocasión para escribir por primera vez en 11 años en su cuenta de Twitter y 'trolear' a este último, haciendo referencia al gran parecido entre ambas apps.

Ahora sabemos, por una exclusiva de Semafor, que Twitter también ha escrito un texto dirigido a Zuckerberg, pero de una naturaleza muy diferente. Esta carta (aquí en PDF) la firma Alex Spiro, uno de los abogados de Twitter, y en ella se acusa a su gran rival en el campo de las redes sociales de contratar antiguos empleados de Twitter para crear una aplicación "imitadora".

Más exactamente, el texto formula la acusación de

Por ello, exige a Meta que "tome medidas inmediatas para dejar de utilizar cualquier secreto comercial de Twitter u otra información altamente confidencial". Y deja muy claro que la compañía del pájaro azul "tiene la intención de hacer valer sus derechos de propiedad intelectual", hablando incluso de recurrir a la solicitud de medidas cautelares.

Spiro acusó a Meta de contratar a decenas de antiguos empleados de Twitter que "tenían y siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información altamente confidencial". Considera que los habría sumado a su plantilla

Con respecto a eso, una fuente de Meta citada por Semafor asevera que las acusaciones de Twitter son completamente infundadas: "Nadie del equipo de ingeniería de Threads es un ex empleado de Twitter".

Ciertamente, Meta (antes Facebook) no se ha destacado en los últimos años por imponerse a sus rivales tirando de innovación tecnológica. Cuando Messenger no fue capaz de sobresalir como app de mensajería, optaron por comprar WhatsApp (actual líder del sector) y cuando las 'stories' de Snapchat hicieron crecer su repercusión, éstas fueron rápidamente copiadas por Instagram.

La creación de Reels, en realidad, responde a una estrategia similar (aunque menos exitosa), en este caso, contra TikTok.

Al margen de debates legales, Jack Dorsey, fundador y ex-CEO de Twitter (así como actual CEO de BlueSky, otro rival de Twitter), ha ironizado, haciendo referencia a la famosa portada de la revista del MIT, y reconociendo la extraordinaria similitud entre Twitter y sus principales rivales (incluyendo su BlueSky y Threads):

“We wanted flying cars, instead we got 7 Twitter clones.” https://t.co/MavyysZCcP