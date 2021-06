Twitter te permitirá controlar quién te etiqueta en sus publicaciones para escapar de la toxicidad

Twitter ha lanzado una nueva función que quiere darte mayor control sobre quiénes pueden etiquetarte en sus publicaciones. El objetivo es evitar que spammers o gente con la que hace tiempo no te relacionas te etiqueten sin consultar o también desligarte de esos trolls tan comunes en Twitter o de los tags incorrectos que quieren referirse a otro usuario con un nombre similar al tuyo y te etiquetan a ti.

Según SocialMediaToday esta nueva función responde al objetivo de la red social de limitar experiencias negativas en Twitter evitando atención no deseada. Esta novedad se une a otra presentada en mayo del pasado año 2020 para luchar contra los trolls (tan comunes en la red social y probablemente su mayor lacra desde el principio) y que permite al usuario restringir quién puede responder a sus tuits.

Tal y como ha explicado Dominic Camozzi, diseñador de privacidad en Twitter, la plataforma está trabajando en diferentes formas de controlar las menciones.

La primera anunciada consiste en enviarte notificaciones cuando te han mencionado en diversas ocasiones en torno a la misma publicación para que revises esos tuits y puedas cambiar la configuración para que dejen de mencionarte en ese asunto.

Getting a little TOO much attention? I want to make it easier to address that in 3 ways.



1️⃣ Get notified when you’re getting a lot of mentions

2️⃣ Review those Tweets

3️⃣ Change settings to stop the situation from escalating further pic.twitter.com/CL43INsMky