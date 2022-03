Ucrania arresta un hacker ruso que hacía hasta 1.000 llamadas diarias a funcionarios ucranianos para que cambiaran de bando

Los servicios secretos de Ucrania (también conocidos como SBU por sus siglas en el idioma local) han informado de la detención de un "hacker" que ofrecía asistencia técnica a las tropas rusas. Según lo que se sabe, prestaba servicios de comunicación móvil dentro del territorio ucraniano.

El sospechoso anónimo habría emitido mensajes de texto a funcionarios ucranianos, incluidos oficiales de seguridad y funcionarios, proponiéndoles que se rindieran y se pusieran del lado de Rusia. El individuo también ha sido acusado de enrutar llamadas telefónicas desde Rusia a los teléfonos móviles de las tropas rusas en Ucrania.

De acuerdo con la información que los servicios secretos de Ucrania han ofrecido hasta ahora, a través de este hacker se realizaron hasta mil llamadas en un día. Muchas de ellas, según los servicios ucranianos, provienen de los altos mandos del ejército enemigo. El SBU confiscó el equipo que se utilizó para llevar a cabo la operación.

Además de implicar al hacker por ayudar a Rusia a hacer llamadas telefónicas anónimas a sus fuerzas militares con base en Ucrania, la agencia dijo que el hacker pasó comandos e instrucciones a diferentes grupos de "invasores rusos".

Además, se ha observado una tercera cepa de malware que borra datos apodada "CaddyWiper" en ataques contra varias docenas de sistemas en diversas organizaciones en Ucrania. Además, en un incidente distinto, Reuters informó la semana pasada de un ciberataque que interrumpió el acceso a Internet de banda ancha por satélite en Ucrania el 24 de febrero.

Con todo esto, Mykhailo Fedorov, ministro de transformación digital en Ucrania (muy activo en Twitter durante todo este conflicto), lanzó un mensaje el pasado 26 de febrero en Twitter en el que pedía la ayuda de "talentos digitales" para crear un "Ejército IT de Ucrania". Un grupo de Telegram los coordina, y ya hay cientos de miles de usuarios que se han sumado a esta iniciativa.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.