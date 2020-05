La última actualización de Microsoft To Do llega a tiempo para hacerte olvidar Wunderlist: el 6 de mayo dice adiós

Hace cinco años que Microsoft anunció la compra de Wunderlist y, dos años después, anunció el fruto de la asimilación de sus creadores: Microsoft To Do.

Una aplicación de productividad que llegó muy verde, con una falta de características notable si se comparaba con su antecesora, pero que con el tiempo ha evolucionado hasta prácticamente superar sus funcionalidades siendo una alternativa a considerar incluso para quienes usan otros grandes rivales.

Microsoft To Do empezó con funcionalidades notablemente limitadas, aunque las últimas actualizaciones han terminado de completarla como una herramienta de productividad a la altura de los grandes rivales de su clase

Buena prueba de ello es la última actualización, lanzada esta primera semana de mayo, a tiempo para la despedida de Wunderlist que se producirá este miércoles 6. Día en el que la aplicación pone punto y final a su existencia.

Las novedades de Microsoft To Do

La última actualización de Microsoft To Do llega para aumentar el número de listas inteligentes con una que agrupa, como lo hacía en su momento Wunderlist, todas nuestras tareas clasificadas, además, por las listas personalizadas que tengamos. Para verlo todo de un vistazo.

A esta lista llamada Todo se suma otra, Completadas, que nos ayudará a visualizar todas nuestras tareas finalizadas a lo largo del tiempo, pudiendo ordenadarlas como si se tratase de un listado más.

Microsoft To Do incluye dos nuevas listas inteligentes, 'Todo' y 'Completadas', además de poner orden en las listas separando las listas pendientes de las terminadas fácilmente

Y hablando de tareas completadas, los desarrolladores de Microsoft To Do han decidido poner por fin un poco de orden en las listas y separar las tareas completadas de las pendientes para traernos un poco de paz mental. Así pues, gracias a esta actualización, ya no será necesario hacer piruetas con los criterios de organización o cortar por lo sano ocultando las tareas completadas. Ya no se mezclarán más: las pendientes quedarán arriba y las completadas abajo, pudiendo además colapsar su sección para perderlas de vista en un clic.

Además de todos estos cambios, la última actualización que ha llegado también a las aplicaciones para macOS, Android e iOS, soluciona errores varios de visualización y funcionamiento.

Cómo pasar de Wunderlist a Microsoft To Do en tres pasos

Para pasar de una aplicación a otra e importar las tareas, listas y demás elementos de Wunderlist a Microsoft To Do simplemente tenemos que descargar la nueva aplicación en Windows, macOS, Android e iOS, iniciar sesión con nuestra cuenta de Microsoft (si no tenemos podemos crear una con una cuenta de correo de Gmail, Hotmail o Yahoo) y, en la ventana emergente que nos aparecerá o en la configuración de la aplicación, seleccionar el importador.

Tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Wunderlist e importar todos los datos, dejando que haga su trabajo. Durante el tiempo que dure la importación podremos seguir usando Microsoft To Do y, cuando termine, nos lo notificará. Llegará el momento de revisar la información y poner orden si algo no está bien, aunque por lo que hemos podido comprobar, el proceso funciona prácticamente a la perfección y no surge ningún problema destacado.