La última actualización de Windows 11 reduce sus apps instaladas por defecto: un sueño que se va haciendo realidad

En los últimos meses, estamos viendo como Microsoft está haciendo importantes cambios en Windows 11. Con la última actualización 23H2 se afianzan numerosas novedades que vimos en Moment 4 como por ejemplo el cambio en la barra de tareas o en el explorador de archivos.

Pero además de estos cambios visuales, también se pueden ver modificaciones internas que tratan de dar un nuevo paso para conseguir un Windows mucho más rápido. Y es que cuando instalamos Windows (al igual que ocurre en macOS) nos encontramos con numerosas aplicaciones preinstaladas de la propia compañía que seguramente no vayas a usar nunca. Ahora, esto es algo que está cambiando.

Windows 11 elimina dos apps preinstaladas

Y es que a partir de la compilación 25987 de Windows 11 que ya se puede instalar a través del canal de desarrolladores, dos aplicaciones no van a estar instaladas por defecto en Windows 11. En concreto se van a eliminar de esta lista de herramientas preinstaladas 'Mapas' y 'Películas y TV'.

Esta es una de las novedades que se ha podido en la nota que ha lanzado Microsoft. Y es que únicamente detalla que ambas aplicaciones no van a estar instaladas después de una instalación limpia, pero los usuarios la podrán seguir utilizando y no perderán el soporte. Pero esto no quita que nos preguntemos exactamente la razón de esta decisión.

Hay que tener en cuenta que la nueva aplicación de Media Player ya agrega las funciones de la app 'Películas y TV', pero no ocurre lo mismo con Mapas. En este caso parece que no quieren darle mucha importancia a su servicio de mapas, y seguramente porque su futuro actualmente es incierto. Un servicio que nació con Windows Phone y que puede tener los días contados.

Aunque independientemente del motivo, esta es una buena noticia para conseguir el sueño de muchas personas: tener un Windows 11 completamente limpio sin aplicaciones instaladas por defecto. Y es que aunque hay trucos para ello, no es para nada cómodo y lo correcto es tener un Windows 11 completamente ligero y personalizables para tener únicamente las apps que vas a usar. Y este puede ser un primer paso para conseguirlo.

