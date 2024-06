Una vecina de Barcelona le dio 5.000 € a Keanu Reeves para hacer 'John Wick 5'. Luego le dio otros 695.000 €… pero era todo un timo

Las redes sociales son, desde hace mucho tiempo, terreno fértil para todo tipo de estafas... unas más inesperadas que otras. Y entre las muy inesperadas, nos encontramos el caso de Katy, una vecina de Barcelona que se convirtió en víctima de un timo que involucraba la suplantación de identidad de un famoso actor de Hollywood, mediante el uso de herramientas avanzadas de IA.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Una conversación que parecía inofensiva

Todo comenzó de manera inocente. Katy, admiradora del actor Keanu Reeves, decidió escribirle un comentario en TikTok elogiando su buen gusto musical. Para su sorpresa, el 'actor' respondió rápidamente, agradeciéndole y comenzando una conversación que rápidamente se volvió personal.

"No podía creer que me llamase, pero la voz era la suya y me hablaba en inglés", relató Katy en el programa 'En boca de todos' de Cuatro. Luego se descubriría que la voz, aunque parecía auténtica, había sido generada mediante inteligencia artificial.

El estafador comenzó a comentar todas las fotos de Katy en redes sociales y a mantener conversaciones diarias con ella. Para que Katy no sospechara, incluso justificó su relación pública con Alexandra Grant, asegurándole que sólo era una exigencia de la industria del espectáculo.

Establecer primero esta relación de confianza resultó fundamental para que, más tarde, el impostor empezara solicitar dinero bajo diferentes pretextos.

Las peticiones de dinero

La primera solicitud de dinero llegó con una excusa sorprendente: el falso Keanu necesitaba 5.000 euros para comprarse un ordenador con el que escribir el guion de 'John Wick 5'. A partir de ahí, las peticiones se hicieron más frecuentes y cuantiosas.

Katy también ha estado en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3:

"Me pidió dinero para venir aquí, 60.000 euros de jet privado, luego me pidió 5.000 euros para un ordenador especial para crear sus guiones, John Wick 5 y para invertir en Bitcoin. Yo le había dado 450.000 y mi dinero nunca venía".

En total, realizó 16 transferencias bancarias, algunas de hasta 90.000 euros, alcanzando una suma de más de 700.000 euros. Solicitó préstamos tanto a su madre como al banco para seguir ayudando al supuesto Keanu Reeves, incluso vendió un piso.

Finalmente, las sospechas la llevaron a cortar la comunicación y denunciar la estafa. No confía en recuperar todo el dinero perdido, pese a contar con información sobre las cuentas del estafador.

No caigas tú también, anda

Este caso no es único. La utilización de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para generar voces y suplantar identidades está en aumento. Pero incluso antes de eso, otros timos amorosos similares, basados en el uso de perfiles falsos de celebridades para obtener dinero, ya habían resultado útiles para los ciberestafadores.

Para evitar caer en esta clase de estafas, algunos consejos básicos:

No deberías ingresar dinero en la cuenta personal de alguien con quien nunca has conversado cara a cara . Y mucho menos si te pide que se lo ingreses en la cuenta de un amigo/empleado/etc. (para justificar así que no lo hagas a su nombre).

. Y mucho menos si te pide que se lo ingreses en la cuenta de un amigo/empleado/etc. (para justificar así que no lo hagas a su nombre). 'Las afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias' : si alguien te contacta diciendo ser Donald Trump, Stephen King o, qué se yo, Chenoa... más vale que le exigen muy buenas pruebas de que es quien dice ser. Hoy en día las videoconferencias son muy fáciles de llevar a cabo, así que una negativa debería decirte todo lo que necesitas saber.

: si alguien te contacta diciendo ser Donald Trump, Stephen King o, qué se yo, Chenoa... más vale que le exigen muy buenas pruebas de que es quien dice ser. Hoy en día las videoconferencias son muy fáciles de llevar a cabo, así que una negativa debería decirte todo lo que necesitas saber. En general, si es 'demasiado bueno para ser verdad', ten claro que probablemente será mentira.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Te veo, te oigo… y me timan, porque no eres tú. Los ciberestafadores ya clonan rostros y voces en videollamadas