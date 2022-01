Xbox Game Pass sube a nivel master: la compra de Activision Blizzard supone la llegada de Call of Duty, WoW, Overwatch y más al catálogo

Madre mía. Si en 2020 Microsoft rompía Internet con el anuncio de que compraban Zenimax Media y Bethesda Softworks por 7.500 millones de dólares, lo de hoy es diez veces más grande (incluyendo en precio). Los de Redmond han anunciado su intención de adquirir Activision Blizzard por más de 60.000 millones de euros.

La empresa liderada por Satya Nadella va a pagar 68.700 millones de dólares en efectivo por el gigante de los videojuegos responsable de títulos como 'Call of Duty', 'Diablo', 'World of Warcraft', 'Overwatch' y más. Todo esto supone un mega subidón de nivel para lo que ofrecerá Xbox Game Pass en el futuro cercano, un servicio que ya tiene 25 millones de usuarios.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

La suscripción de Xbox Game Pass cada vez vale más de lo que cuesta

No es difícil suponer que en cuanto la operación sea aprobada y oficial, Microsoft añada a su cada vez más robusta librería de Xbox Game Pass, todos los juegos icónicos de Activision Blizzard. Esto supondría la llegada de un puñado de las franquicias más populares del mundo al "Netflix de los videojuegos" que tiene armado Microsoft.

Estamos hablando de la posibilidad de que las 16 entregas de Call of Duty lleguen al Game Pass, una franquicia que probablemente tenga a muchos gamers con la boca echa agua, por llevar más de 17 años vendiendo como pan caliente.

Y dado lo bien que se le da lo de la retrocompatibilidad a Microsoft, no sería sorpresa poder disfrutar de esos títulos en las nuevas consolas Xbox Series, o en la nube desde casi cualquier dispositivo a través de xCloud. A Call of Duty le podemos sumar Crash Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawk's, Spyro, Skylanders, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, y hasta Candy Crush Saga.

App de Xbox para Windows 11

Así como los grandes nombres de Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein, Dishonored, Prey y más) han terminado más temprano que tarde como parte elemental de la biblioteca de juegos de Game Pass, los suscriptores pueden esperar un montón de juegos nuevos triple A en su catálogo cortesía de esta nueva adquisición.

Se espera que esta operación se cierre en el año fiscal 2023 (que termina en junio de 2023), así que habrá que esperar hasta entonces para saber con certeza que tanto se abultará el catálogo, pero no sería sorpresa que incluso antes de que la compra sea final, empecemos a ver juegos de Activision en el Game Pass.

No solo eso, también se abre la posibilidad (casi asegurada) de que los nuevos juegos de esos estudios lleguen a Game Pass en día 1, y otra que quizás puede hacer temblar a Sony de que pasen a ser exclusivos como ya sucediera con el Starfield de Bethesda.

Actualmente, Xbox Game Pass Ultimate, la suscripción que permite jugar a más de 400 videojuegos en PC, Xbox y Android, tiene un precio de 12.99 euros al mes. Para quienes estábamos acostumbrados a desembolsar 60 o 70 euros por algunos juegos que generalmente no jugamos más de una vez, es un servicio que sale muy a cuentas, y que permite probar muchos títulos que nunca jugaríamos de otra forma y descubrir joyas en el proceso.

Ah, y con esta noticia podríamos decir que Candy Crush presinstalado en Windows ya no cuenta como bloatware...