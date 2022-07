"Yo no aparqué ahí": un conductor se ahorra una buena multa gracias a Google Maps

Prácticamente todos conocemos las ventajas que nos ofrece Google Maps, uno de los servicios de mapas más usados en todo el mundo. Y es que, además de guiarnos hacia nuestros destinos, o servir para conocer información sobre los establecimientos a los que vamos, también nos puede salvar de un buen susto con las autoridades.

Un conductor ha aprovechado las funciones de Google Maps precisamente para escaparse de una multa. Y no, no hablamos de su opción para ver los radares de la carretera, sino del historial de localización, el cual le ha servido al usuario para ofrecer pruebas de que no aparcó donde no debía.

Jamie Chalmers, joven de 21 años, recibió una multa de 100 libras por supuestamente haber aparcado su coche en un parking durante tres horas. Sin embargo, para Chalmers fue extraño, pues sabía perfectamente que no utilizó su coche durante todo ese día.

La compañía encargada de haberle multado era la firma privada Premier Park Ltd, empresa británica que gestiona varias áreas de parking en el país. Tras darse cuenta de la multa, al joven se le ocurrió presentar su historial de localización de Google para demostrar que no había estado allí en todo momento.

Tras revisar el historial, la empresa no tuvo más remedio que retirar la multa. Chalmers, dada la situación, ha querido recomendar a todo el mundo tener esta función activa por si se presentan este tipo de casos.

"Me sorprendió cuando recibí la multa. Pensé: 'No he aparcado en ningún lugar en tres horas'. La imagen que me enviaron me mostraba conduciendo de regreso a la carretera principal... Otra imagen me mostraba cediendo el paso en un cruce. Dijeron que me había quedado más de tres horas en el parking. Esto no era cierto: no usé el parking. Solo había estado en el autoservicio. Utilicé mi historial de ubicaciones de Google para responder a la acusación. Muestra en qué momentos y lugares has estado y cuánto tiempo has estado conduciendo. Apelé, les mostré la prueba y no tuvieron más remedio que retirarla".