Ya no será posible consultar los lugares que has visitado desde Google Maps en web. Así puedes conservar el registro

Google Maps es una de las aplicaciones de GPS y navegación más utilizadas en todo el mundo. Con el tiempo, se ha convertido en un servicio que ofrece no solo información en la carretera, sino también herramientas para muchos indispensables para organizar viajes, conocer información de cualquier local o región, y mucho más.

Desde hace un tiempo, la compañía ofrece su servicio de Cronología en Google Maps, que básicamente utiliza los servicios de ubicación de nuestro dispositivo móvil para guardar un registro de todos los lugares que hayamos visitado. De esta forma, cada cierto tiempo podrás echar un vistazo a todos los sitios que has estado. Para algunos también es una característica que vulnera la privacidad del usuario, ya que el teléfono está constantemente enviando información a los servidores de Google sobre dónde nos encontramos.

La Cronología dejará de poder compartirse en la web

No obstante, la compañía quiere fortificar la seguridad de este sistema. Y por ello mismo, la Cronología de Google Maps pasará a registrar nuestra ubicación solamente en nuestro dispositivo móvil. Esto quiere decir que pronto ya no tendremos acceso al registro de los sitios y lugares que hemos visitado desde el navegador, ya que los datos permanecerán únicamente en el dispositivo.

La cronología dejará de poder consultarse vía web

Android Police se ha hecho eco de la noticia tras los últimos correos electrónicos de parte de Google, donde se especifica la llegada de esta nueva actualización. A pesar de que llevamos conociendo el esfuerzo de Google sobre este tema desde 2023, no ha sido hasta ahora cuando se han empezado a ver los primeros resultados.

Antaño llamado el ‘Historial de ubicaciones’, la cronología siempre ha dependido de la nube para que podamos ver los sitios en los que hemos estado desde cualquier dispositivo. Sin embargo, esto supone un agujero importante de seguridad en caso de un desafortunado robo de nuestras credenciales de Google, ya que cualquiera que tenga acceso a nuestra cuenta podrá saber en todo momento dónde nos encontramos, siempre y cuando hayamos dado permisos a la aplicación de recopilar nuestra ubicación.

Si eres un viajero frecuente, esta función es muy útil, ya que podrás tener un registro de todos los lugares visitados desde un único lugar. No obstante, próximamente esta característica dejará de estar disponible en la nube y solamente se podrá consultar desde el dispositivo móvil.

Así pues, no podrás acceder a tu registro desde la web, tal y como han explicado desde la página de soporte de Google. De esta manera, si no quieres perder tu Cronología, tendrás que actualizar la aplicación de Google Maps en todos los dispositivos que lo uses, ya que la compañía afirma que si no hacemos esto, perderemos todos los datos y el acceso a nuestro registro.

El mail obtenido por el medio y algunos usuarios de Reddit afirma que, los usuarios tienen hasta el 1 de diciembre de 2024 para hacer una copia de seguridad de todo el registro de la cronología en sus dispositivos. Los usuarios tendrán que seguir las instrucciones tras actualizar la app para indicar dónde quieren guardar el registro. Este registro será independiente en cada dispositivo, por lo que si tienes dos teléfonos, éstos tendrán dos registros distintos. Sin embargo, la información se podrá sincronizar a otros dispositivos manualmente o automáticamente.

Así que ya sabes, si eras fan de esta característica, ten presente que tendrás que actualizar la aplicación en el dispositivo donde uses Google Maps para hacer una copia de seguridad de tu cronología. Lo bueno es que todavía tienes tiempo hasta que Google decida eliminar el rastro.

En Genbeta | El coche de Google Maps volverá a pasar por tu calle: así puedes saber cuándo tiene previsto hacerlo