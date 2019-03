YouTube quería ser como Netflix, pero es muy caro

A mediados de 2018, YouTube prometía que para el 2019 iban a lanzar hasta 50 nuevas producciones originales, tras el éxito de series como 'Cobra Kai', parecía que la estrategia con los 'YouTube Originals' y su nuevo modelo de suscripción estaba funcionando muy bien y la plataforma de vídeo entraría de lleno a competir con Netflix.

Avanzamos un poco a finales de 2018 y tenemos a la empresa diciendo que todo su contenido original estaría disponible de forma gratuita y con anuncios, dando un paso atrás en uno de los puntos de venta de YouTube Premium: el contenido original exclusivo.

Esto no se quedó ahí, también dijeron que iban a reducir la producción de contenido original y sus presupuestos. Y ahora, la última estocada para esos originales viene de una fuente cercana a YouTube que habló con Bloomberg: la empresa acaba de cancelar dos de sus mayores series originales ('Origin' y 'Overthinking with Kat & June') y no estará aceptando propuestas para nuevos shows guionizados.

El contenido en manos de los youtubers no de YouTube

Mientras Netflix se gastó más de 10.000 millones de dólares durante el 2018 para producir contenido original y atraer nuevos suscriptores, Hulu duplicaba la cifra con 20.000 millones, y hasta Apple tiene planes de invertir unos 2.000 millones en contenido original para un servicio que aún no se ha anunciado oficilamente, YouTube parece haberselo pensado dos veces.

Este cambio radical en su estrategia de contenidos apunta a que YouTube ya no quiere ser Netflix, quiere volver a ser YouTube, porque lo otro sale muy caro. Se necesita una inversión enorme en los miles de millones de dólares para competir en ese mercado, incluso para un gigante como Google.

YouTube ya gana bastante dinero en publicidad sin tener que invertir miles de millones en contenido original a lo Netflix o HBO

La empresa generó unos 15.000 millones de dólares en publicidad durante el 2018 sin necesidad de invertir en producciones super costosas, así que parece que oprtarán por invertir su dinero principalmente en música, que es la oferta estrella de YouTube Premium, y en gaming, un campo en donde Google Stadia probablemente les de otro empujón más.

Los contenidos originales no van a desaparecer de YouTube, simplemente pasarán a tomar todo el protagonismo aquellos producidos por los youtubers más relevantes, solos o con la colaboración de YouTube, después de todo, es el contenido que más atrae a los usuarios de la plataforma y que muchas veces requiere presupuestos mínimos en comparación con la producción de una gran serie con guión a la Netflix o HBO.