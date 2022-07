YouTube se ha cargado la emisión de Lofi Girl con casi dos años y medio de música sin interrupciones por una dudosa reclamación

Son muchos los que, mientras trabajan, estudian, o quieren relajarse un poco, ponen algo de música. Desde hace unos años la música Lofi se ha convertido en el adalid de esos momentos de relajación, aunque también le sirve a muchas personas para tener algo de fondo mientras están concentrados. Se puede acceder a ella desde innumerables vías, pero siempre estaba la vieja confiable: Lofi Girl.

El canal de YouTube Lofi Girl ha finalizado directo, y no ha sido precisamente porque se hayan cansado. Al parecer, han recibido una reclamación de derechos, haciendo que el canal dejara de emitir directo. Ahora todo el mundo está pendiente de si en algún momento volverán a abrir la retransmisión.

Lofi Girl se ha convertido para muchos en la elección habitual para tener algo de fondo mientras se trabaja, ya que la música lofi no suele tener ese componente exaltante que haga desconcentrar al oyente. Hace tiempo que este canal de YouTube se ha ganado la atención de muchas personas, y es por ello precisamente que el hecho de que dejara de emitir en directo haya causado tanto revuelo. Y es que se trataba de un canal que estaba en directo las 24 horas del día.

The lofi radios have been taken down because of false copyright strikes, hopefully @YouTubeCreators @YouTube will sort this quickly... pic.twitter.com/X01hL6jT2N