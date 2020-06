Zoom no cifrará de extremo a extremo las videollamadas gratuitas para "cooperar con las autoridades"

Zoom ha salido muy reforzada de la cuarentena, pese a sus problemas se seguridad. La compañía ha informado de unos ingresos de 328,2 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 169%.

De cara a mejorar, y tras reconocer que su cifrado no era de extremo a extremo, aunque se indicara lo contrario, la compañía anunció que implementaría esta encriptación en el futuro. Ahora su CEO ha contado que sólo lo implementarán a usuarios de pago, es decir, que todos aquellos usuarios que hagan videollamadas sin pagar, las que tienen límite de 40 minutos, no tendrán el cifrado más seguro que pueden ofrecer.

La justificación tiene que ver con lo que muchas veces se ha hablado alrededor de este tipo de casos y que algunos gobiernos defienden: colaboración con la justicia y las autoridades. Explica que lo harán por casos en los que la plataforma se utilice de forma malintencionada.

Lo que el CEO de Zoom ha afirmado respecto a las videollamadas gratuitas solamente tiene que ver con el cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, como explica Alex Stamos, consultor de seguridad en Zoom y ex-jefe de seguridad en Facebook, todas las videollamadas que hacemos a día de hoy están cifradas con una llave AES256.

El problema (y ventaja para las autoridades) es que el contenido puede descifrarse también en los servidores de Zoom, a diferencia de lo que ocurre con el cifrado de extremo a extremo, donde solamente los participantes tienen las llaves para ver el contenido, como en WhatsApp.

Zoom does not proactively monitor content in meetings and will not in the future. Zoom doesn't record meetings silently. Neither of these will change.



Our goal is to offer an end-to-end encryption solution that provides a stronger guarantee.