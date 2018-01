Zuckerberg interesado en las criptomonedas: "dale el poder a la gente"

A Mark Zuckerberg le encanta hablar de objetivos, ya sean personales o relacionados con los productos de Facebook. En 2014 aprendió Mandarín, en 2016 creó un asistente personal para su smart home y en 2017 se propuso conocer y escuchar a gente de los 50 estados de EEUU (mala suerte si eres de otro país).

Hace unas horas publicaba un comunicado en su perfil, asegurando que en 2018 estará centrado en arreglar "los asuntos importantes":

"Proteger a nuestra comunidad del odio y del abuso"

"Defenderlos de las interferencias de ciertos países"

"Asegurarnos de que el tiempo que pasas en Facebook está bien empleado"

Estos objetivos llegan tras un año plagado de polémica, tras descubrirse que millones de usuarios vieron publicidad rusa durante las últimas elecciones en Estados Unidos, algo que habría afectado al resultado.

Los objetivos para el 2018 ya deberían formar parte de su trabajo.

Llama la atención que Zuckerberg establezca estos objetivos para 2018, cuando ya deberían ser una prioridad desde el principio. En cierto modo, parece una buena noticia que por fin se pongan manos a la obra con este asunto tan delicado.

Criptomonedas y cifrado en el punto de mira

Hacia el final del comunicado, Zuckerberg habla acerca de "una de las cuestiones actuales más interesantes sobre tecnología". Asegura que él y muchos otros "se acercaron a la tecnología porque creían que podría ser una fuerza descentralizada que pusiera más poder en manos de la gente. Las cuatro primeras palabras de la misión de Facebook siempre han sido "dale el poder a la gente" (give people the power)".

"Muchos han perdido la fe en esa promesa. El auge de un pequeño número de grandes compañías y gobiernos que utilizan la tecnología para espiar a sus ciudadanos, ahora mucha gente cree que la tecnología centra el poder en vez de descentralizarlo".

Sorprendentemente, Zuckerberg afirma que dos "tendencias", el cifrado y las criptomonedas, "arrebatan el poder a sistemas centralizados y los ponen de vuelta en manos de los usuarios". De todos modos, asegura que "existe el riesgo de que sea más difícil de controlar".

Estoy interesado en profundizar y estudiar los aspectos positivos y negativos del cifrado y las criptomonedas, y ver cómo poder utilizarlas en nuestros servicios.

Gran parte del mundo de las criptomonedas ha recibido estas declaraciones con sorpresa y han respondido con críticas. El mejor ejemplo lo podemos ver en el siguiente tuit de Justin Sun, CEO de TRON (TRX):

The centralized internet king Zuckerberg said he will have a decentralized reform to fix @facebook https://t.co/LFqZPoH1iF which one do you trust: the centralized king to reform or the decentralized revolutionary #TRON to disrupt the whole system? #TRX $trx — Justin Sun (@justinsuntron) 5 de enero de 2018

Sun, califica a Zuckerberg como "el rey del Internet centralizado" y aprovecha para hablar de su proyecto que busca "quebrantar todo el sistema". En la web de TRON aseguran que TRX es un protocolo descentralizado que tiene como objetivo construir un sistema de entretenimiento con contenido gratuito para todo el mundo.

Precisamente, en las últimas 48 horas, esta criptomoneda ha subido de manera imparable, colocándose en la séptima posición en cuanto a capitalización de mercado (superando a LiteCoin, DASH e IOTA).

¿FaceCoin?

Las grandes dudas son cómo, cuál y para qué podría Facebook implementar una criptomoneda. Esta podría ser una respuesta a sus rivales asiáticos, donde WeChat Pay y AliPay tienen el mercado totalmente copado.

A priori, es fácil imaginarse a Facebook integrando una criptomoneda en su plataforma. De esta manera, un usuario podría enviar un token a otra persona que vive en un país diferente. También podría ser contenido premium que sólo podrá desbloquearse pagando, etc.

Tras todo lo ocurrido en los últimos años, cada vez son más los usuarios de Facebook que desconfían de la plataforma en cuanto a privacidad y seguridad. A pesar de predicar en contra de la centralización del poder, no olvidemos que la compañía tiene el top de las aplicaciones más utilizadas: Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

Tendremos que esperar para saber si la compañía realmente decide apostar por las criptomonedas (creando una propia o integrando alguna existente) y cómo reciben los usuarios este cambio tan importante.

En Genbeta | Telegram tendrá una criptomoneda propia y una plataforma blockchain