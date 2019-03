Dropbox tiene un nuevo límite de tres dispositivos que le resta mucho sentido a usar su plan gratuito

Dropbox ha establecido un nuevo límite para las cuentas básicas que permite al usuario sincronizar sus archivos solo a través de tres dispositivos. Y aunque tiene todo el sentido del mundo limitar usuarios que no pagan, también tiene sentido pasarte a otro servicio que no te limita de esta manera.

Es simple, Dropbox quiere te pases a uno de sus planes de pago, esta limitación no existe ni en los planes Plus ni Professional. El plan básico de Dropbox es de hecho, uno de los más limitados, solo te ofrecen 2 GB de espacio gratuito, y aunque puedes referir amigos para ganar un poco más de espacio, hay alternativas que ya dan más.

Si usas un plan gratuito y apenas tienes esos 2 GB, no es nada complicado migrar a otro servicio. Y si te preguntas cuál es la mejor alternativa, ya sea en espacio gratis o pagando una suscripción, te podemos ayudar a decidir un poco:

¿Quién da más por menos?

Básicamente cualquier servicio de almacenamiento el la nube que hayas escuchado mencionar y sea relativamente famoso, ofrece más espacio gratis que Dropbox. Google One (antes Google Drive) te da 15 GB de espacio gratuito. El OneDrive de Microsoft y el iCloud de Apple te dan 5 GB. Box y Amazon Drive dan 10 GB cada uno, y Mega te ofrece 50 GB. Y ninguno te limita el número de dispositivos que puedes usar.

Si te gusta mucho Dropbox y decides que quieres pagar por el servicio, ten en cuenta que hay opciones más competitivas, con planes más asequibles. El plan Plus de Dropbox cuesta 9.99 euros al mes por 1 TB de almacenamiento, si quieres 2 TB el precio se duplica a 19.99 al mes.

En contraste, 1 TB de almacenamiento en OneDrive viene incluído con la suscripción anual de Office 365 y cuesta 69 euros al año. Esos son 5.75 euros al mes y obtienes bastante más a cambio.

Google One, iCloud, y OneDrive ofrecen más espacio gratis y también tienen planes de pago más competitivos que Dropbox

Si no necesitas tanto espacio y no te interesa Office, Google One te ofrece planes de 100 GB por 1.99 euros al mes, o 200 GB por 2,99 euros al mes. Por los mismos 9,99 que pagas por 1 TB en Dropbox, Google te da el doble de espacio.

Si eres de Mac y iPhone y prefieres el ecosistema de Apple, iCloud te ofrece 50 GB por 0,99 al mes, o 200 GB por 2,99 al mes. Además, al igual que Google, también te dan 2 TB por los 9,99 mensuales.

El punto más fuerte de Dropbox son sus múltiples integraciones, la calidad de sus aplicaciones, y también el hecho de que fueron de los primeros en llegar y quizás muchos usuarios están acostumbrados y cómodos con el servicio. Al inicio era fácil conseguir espacio extra con referidos, y muchos tenemos más de esos 2 GB. Sin embargo, objetivamente, son de los menos competitivos con sus limitaciones y precios.