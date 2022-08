El buscador de Google cambiará su diseño por completo: integrará widgets, noticias o el tiempo en la portada

Todos los usuarios que hemos usado durante muchos años el buscador de Google tenemos una imagen de él realmente simple. Una página completamente limpia que básicamente ofrece el campo de búsqueda, aunque con fondos que son completamente personalizables. Ahora esto va a terminar cambiando con el nuevo Google.com que ya se está preparando y que aprovechará este espacio que hay alrededor del campo de búsqueda.

Los planes de la compañía de la gran G pasarían por transformar el buscador en un nuevo Discover pero en el navegador de ordenador. Esto quiere decir que se agregarán diferentes tarjetas con información interesante y basándose siempre en tus criterios de búsqueda a través de la cuenta de Google que está vinculada.

Esta característica de agregar widgets al navegador ya lo vimos en febrero, pero de una manera fugaz. Ahora las pruebas parece que están yendo mucho más allá, y ya son muchos los usuarios que han podido acceder a esta nueva versión por sorpresa. Y es que al iniciar esta nueva versión se solicita seleccionar los intereses que más se relacionan contigo para tener una experiencia completamente personalizable.

Esto es algo similar a lo que ocurre en Discover, donde en un primer momento se va a seleccionar una lista de temas o palabras clave para que aparezcan noticias que estén relacionadas. Igualmente también se agregan tarjetas de calidad del aire, criptomonedas, bolsa, eventos cercanos, clima, deportes...

"Meet the new https://t.co/Dw4J4gNDnM"!! I cleared Chrome's browsing history (cache, cookies, everything) and when I logged in back to Google, I got this on its homepage.



I hope that this comes to @googlechrome's NTP.



CC @9to5Google @NexusBen #9to5Google #NewGoogle pic.twitter.com/FPD7J0O7Eh