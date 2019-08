Google ha sacado el subrayador y está probando a resaltar texto de los sitios web de los que extrae contenido

Dicen que Google lo sabe todo y los responsables del buscador se afanan en hacer cierta la afirmación. Y lo hacen, especialmente en los últimos años, yendo más allá de los simples resultados de búsquedas al ofrecer las respuestas en forma de extractos de páginas web volcados en el propio Google. Sin más clics.

Es una forma de mantenernos en Google, eliminando en muchos casos la necesidad de acceder a una web, que están considerando evolucionar para ubicar a los que desean ir al fondo de la respuesta que el buscador ofrecer a partir del contenido de páginas web de terceros.

So, Google started linking featured snippets to highlighted text on a page (for AMP urls) back in December 2018. Well, I just started seeing that test for desktop! I've never seen that before. And it's using the targetText Chrome functionality that was written about in February. pic.twitter.com/qNwyUv7xB9