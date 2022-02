Hay quien cree que el buscador de Google está muriendo y estas son las razones

Si a veces te pasa, o te pasa con cada vez más frecuencia que sientes que los resultados de Google no son los mejores, o son peores que antes, no estás solo. No es solo el hecho de que muchos usuarios se estén haciendo esa idea, es que Google ha tenido que pagar, y muy recientemente, multas históricas en Europa justamente por no dar los mejores resultados para en cambio favorecer sus bolsillos.

Este tipo de cosas hace que haya quien sea capaz de decir cosas como que "la búsqueda de Google está muriendo". Es al menos el título de un artículo publicado por DKB, y que ha generado una intensa discusión en Reddit, Hacker News, Twitter y demás partes del internet donde nos gusta ir a discutir. DKB cree que "el buscador más popular de la actualidad es Reddit" y que Google ha empezado un declive que podría terminar matándolo. Es más que interesante y digno de analizar, porque mucho de lo que dice tiene bastante sentido, incluso aunque su predicción no termine por hacerse realidad nunca.

La burbuja SEO llena de anuncios

Las razones que pueden contribuir a que los resultados de Google estén perdiendo calidad se pueden resumir en unas que podrían parecer algo obvias, pero que pasan desapercibidas por la costumbre:

Google nos encierra en una burbuja: de esto le vienen acusando hace años, el cómo Google adapta los resultados según nuestros hábitos y lo que cree que son nuestras preferencias e ideales. Esto hace que tienda a ofrecernos los resultados que creen que queremos ver para darnos una quizás falsa sensación de seguridad y no en cambio, los "mejores".

Los anuncios: " los ingresos por publicidad a menudo proporcionan un incentivo para ofrecer resultados de búsqueda de baja calidad ". Esto es una cita textual de un artículo académico escrito hace muchos años por nada más y nada menos que Sergey Brin y Lawrence Page, los fundadores de Google. Brin y Page decían cosas como que "Los objetivos del modelo de negocio publicitario no siempre se corresponden con la provisión de búsquedas de calidad a los usuarios... esperamos que los motores de búsqueda financiados por la publicidad estén intrínsecamente sesgados hacia los anunciantes y alejados de las necesidades de los consumidores". ¿No suena esto como exactamente lo que ha estado haciendo Google por años?

La brujería del SEO: el algoritmo de Google es bastante susceptible a ser manipulado, por ello está constantemente en actualización, pero eso no detiene a montones de especialistas que se dedican únicamente a optimizar webs para irse a esa primera página del buscador. Es así como tenemos millones y millones de sitios escribiendo para Google y no para las personas, lo que causa una disminución de la calidad de los resultados. Ahí está el caso de Pinterest, que básicamente "hackeó" los resultados de Google Imágenes y por eso molestan tanto.

Nos hemos quedado sin resultados "humanos" en Google

Aquí es donde entra en juego el tema de las comunidades y el argumento sobre Reddit de DKB. A diferencia de otras redes sociales, Reddit parece seguir sin haber alcanzado su "pico". El sitio lleva más de 10 años creciendo consistentemente y su popularidad no ha caído. Sin embargo, DKB argumenta que su popularidad como "motor de búsqueda" es, en efecto, la que está creciendo más.

No es el único que va a buscar cosas en Google pero añadiendo el sufijo "reddit" al final. Esto puede que no se traduzca tan bien fuera de EEUU (aunque Reddit es cada vez más popular en el resto del mundo también), pero es básicamente como el equivalente a buscar la opinión en caliente en Twitter o información escrita por personas en comunidades como Forocoches.

Para ser claros, no estamos hablando de todos los casos, pero sí de algunos particulares, como por ejemplo, al buscar productos o reseñas de productos en Google. Recordemos que la UE multó a Alphabet con más de 2.400 millones de euros justamente por quitar visibilidad a la competencia a la hora de comparar precios, incluso cuando la competencia ofreciera mejores ofertas a los usuarios.

Cuando buscamos productos en Google la lista de resultados no solo se inunda con anuncios y el comparador de ofertas del buscador, sino de unos resultados (cada vez más abajo) "orgánicos" que parecen haber salido de una fábrica de notas patrocinadas escritas por robots. Esos días de buscar en Google opiniones sobre, por ejemplo, un móvil y encontrar blogs personales pequeños o con poca autoridad escritos por entusiastas, está absolutamente muerta.

Es más probable que consigas enlaces a sitios completamente desconocidos pero optimizados a la última potencia en las artes mágicas del SEO, o peor, webs que se dedican a copiar contenido como este, carácter por carácter, y que por cosas de cómo funciona Google, terminan más arriba en los resultados que el trabajo original escrito por un humano y no copiado por un bot.

Es normal entonces que muchos usuarios, aunque seguramente un nicho por ahora pequeño pero ruidoso, estén optando por soluciones como las de buscar en Google, pero directamente en comunidades donde hay más posibilidades de encontrar humanos hablando de experiencias reales. Y, buscar en Google, porque irónicamente, los buscadores de otros sitios tienden a ser peores para encontrar el propio contenido que alojan.

Google está absolutamente vivo... pero

A pesar de todo Google sigue siendo básicamente sinónimo de búsqueda online, y nada de esto quiere decir que el buscador sea "malo", o que ya no ofrezca buenos resultados, y mucho menos que Google esté en problemas como empresa (ganan más dinero que nunca).

Lo que nos habla es de un problema de calidad y confianza. Es cada vez más difícil encontrar resultados de calidad en varios segmentos, y esa falta de calidad genera perdida de confianza en el buscador.

Si esta situación irá a más o menos con el tiempo, es algo que quedará por ver, pero hay bastante interés en el tema. Y si los números cada vez más altos de buscadores minúsculos en comparación como DuckDuckGo son un indicador, es que el cambio podría llegar, muy lento, pero es una posibilidad. Eso de perder la confianza de la gente tarde o temprano te la juega, sino que lo diga Facebook perdiendo usuarios por primera vez en su historia y hundiéndose en bolsa.