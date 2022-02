Facebook pierde usuarios por primera vez en su historia y se hunde en bolsa

El informe de resultados trimestrales de la empresa matriz de Facebook, Meta, publicado hace unas horas ha mostrado un dato sorprendente: por primera vez, el crecimiento de la compañía se está estancando en todo el mundo. Más allá de esto, Facebook perdió usuarios diarios por primera vez en sus 18 años de historia. Concretamente, medio millón menos en tan solo tres meses (el último trimestre de 2021).

Aunque sigue contando con 1.930 millones de personas que se conectan cada día y se ha registrado un ligero crecimiento anual (tan solo del 5% lo que muestra un estancamiento), las acciones de Meta cayeron en un 20% tras desvelarse esta noticia. La pérdida fue mayor en las regiones de África y América Latina.

Los mercados en desarrollo son el principal objetivo de la empresa para conseguir su crecimiento, ya que su plataforma está muy implantada en los mercados con mayores ingresos como Europa (donde ya ha ido perdiendo usuarios también) y América del Norte y este dato, con pérdidas en sus países objetivo, parece augurar que su situación puede empeorar.

Hay que recordar que esta red social creada por Mark Zuckerberg en 2004 pasó de ser un pequeño proyecto a contar con 1.000 millones de usuarios activos en 2012 y 2.000 millones tan solo cinco años después.

Como se puede ver en el gráfico compartido por Will Oremus en Twitter, en el último trimestre de 2019 había 1.657 millones de usuarios activos; para acabar 2020 fueron 1.845 millones: y en el último trimestre de 2021 fue de 1.929 millones, por debajo de la cifra del trimestre anterior.

Ayer mismo la empresa presentaba sus avatares de Instagram de cara al Metaverso, la que se supone que será su gran revolución en las redes sociales. Pero los avatares, como pudimos ver, son bastante mejorables, poco revolucionarios y con diseños muy simples protagonizados por un torso, una cabeza y pocas opciones de personalización.

Su nueva ambición está teniendo un comienzo lento. Ayer Facebook demostró por primera vez que su inversión en hardware de realidad virtual y aumentada, el conjunto de productos que la empresa denomina metaverso, es una propuesta que pierde dinero. Facebook Reality Labs, la división de hardware de la compañía que construye los auriculares Oculus Quest, perdió 3.300 millones de dólares en el último trimestre del año, a pesar de haber aportado 877 millones de dólares en ingresos.

La empresa perdió 10.000 millones de dólares invirtiendo en Reality Labs (ala oculus) durante 2021.

Even still, the company is massively profitable making nearly $40 billion in net income over the past year.