Pese al discurso pro-privacidad, Apple sigue recibiendo mucho dinero de Google para ser el buscador por defecto en iOS y macOS

Si por algo se distingue Apple en los últimos años es por su discurso pro-privacidad (aunque a veces presente problemas). La compañía de Cupertino pasa muchos minutos en cada presentación vendiendo cómo todo en sus sistemas operativos de referencia, iOS y macOS, está pensado para que ahora y en el futuro, los datos del usuario queden siempre en sus manos.

Es una estrategia que, además de defender por sí misma, Apple utiliza para desmarcarse de las prácticas de Facebook y Google, pues a diferencia de estas tecnológicas, los de Tim Cook no viven de la venta de publicidad alimentada con millones de datos de los usuarios.

Es por ello que Apple trata de desmarcarse todo lo que puede de Google, lanzando alternativas a sus servicios como "Iniciar sesión con Apple", que es más respetuosa con la privacidad de los usuarios que su homóloga de Mountain View. Sin embargo, todo este discurso aún no ha hecho que Apple deje de establecer a Google como su buscador por defecto en aquellas plataformas que tienen navegador, iOS y macOS.

¿El motivo? La gran suma de dinero que Google le paga a Apple porque su navegador llegue por defecto.

Un informe de competencia en Reino Unido muestra la realidad vigente entre Apple y Google

El regulador de la competencia en Reino Unido está investigando las barreras de entrada al mercado de los buscadores, y según recoge Reuters de un informe que han publicado, uno de los motivos por los que no existe posibilidad de competir fácilmente con Google es por la posición que el buscador ostenta en los sistemas operativos de Apple. Hay que recordar que, de acuerdo a datos de Kantar, la cuota de mercado de iOS en Reino Unido es del 38,1%, frente al 12,7% en España.

Detrás de que Apple siga colaborando con Google para que el suyo sea el navegador por defecto hay muchos millones de euros/dólares/libras. Según el informe, Apple recibió una gran mayoría de los 1.500 millones de dólares que Google pagó en 2019 a terceros para que el buscador siga siendo la opción por defecto en las barras de direcciones y en las búsquedas de Siri.

Más allá de los acuerdos económicos, que Apple escoja otro buscador para iOS y macOS es complicado porque ninguno está a la altura de Google

Y es que Apple no es la única compañía con un discurso pro-privacidad que gana mucho dinero con un trato para que Google sea el buscador por defecto. Con Firefox, Mozilla también lleva años y años ganando mucho dinero con esta vía, mientras que muchas de las novedades que introducen van el el sentido de que el rastreo de los usuarios por parte de compañías como la propia Google sea mucho más difícil.

Para Mozilla, que no obtiene grandes ingresos por otras vías, aunque está intentando que no sea así, la situación sin Google sería complicadísima. Para Apple sería totalmente sostenible. Tema aparte, que no menos importante, es que si por ejemplo DuckDuckGo pasara a ser el buscador por defecto, muchos usuarios se alienarían, porque sigue sin estar a la altura de Google en cuanto a los resultados que arroja. No es descartable que Apple apueste por lanzar su propio buscador en un tiempo, o comprar DuckDuckGo o similares para tener una opción competitiva, pero la experiencia de Microsoft con Bing no habla muy bien a favor de cambios tan grandes.