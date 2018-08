Gmail ya permite desactivar la interfaz de conversación en sus aplicaciones móviles

Una de las características más apreciadas que Gmail ayudó a popularizar fue la vista de los correos por conversación: en vez de mirar un correo y sus sucesivas respuestas individualmente en la bandeja de entrada, todo queda en un sólo mensaje original que encadena todas las respuestas. Simplifica muchísimo la gestión de todos los correos.

Sin embargo, hay usuarios que por razones que no vienen al caso (y no son para nada malas) siguen prefiriendo la distribución clásica de mensajes individuales. Hasta ahora Google ha ofrecido desactivar la vista de conversaciones para esos casos en su versión de escritorio, y ahora también es posible hacerlo en las versiones móviles de iOS y Android.

Un hilo de respuestas o un correo para cada respuesta

Si tienes la vista de conversación desactivada en la versión de escritorio de Gmail, no tienes que hacer nada. Según la misma Google, se desactivará en las aplicaciones móviles respetando esa configuración. Lo único que hace falta aquí es procurar que tengas la última versión del cliente oficial de Gmail instalado.

De momento no está disponible, pero cuando la novedad se propague por todos los servidores de Google la opción aparecerá dentro de los Ajustes de cada aplicación. Podremos desactivarla según este manual, que de momento aún no se aplica. Para quien prefiere los correos electrónicos a lo clásico pero no quiere separarse de Gmail, es una gran noticia.

