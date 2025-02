Mi cuenta de Gmail tiene 20 años, un nombre ridículo y apenas la uso, así que me he creado un alias

Que las cuentas de correo sean imprescindibles nos aboca a hacernos una cuanto antes. Por otro lado son gratis (aunque con limitaciones), así que lo mismo te haces una que siete. Pero si hay una cuenta de correo que recuerdo con cariño, esa es la de mi adolescencia, creada en Gmail haciendo un juego de palabras con mi nombre. Podría ser peor: podría ser 'aupaathletic' o 'fernandoalonsodios' o recurrir al clásico 'love69'.

A lo largo de los años he ido cambiando de cuentas y en aras de mantener todas a raya, incluso he borrado una cuenta de Google de cabo a rabo. Con esta decidí reenviar los mails a otra más formal y activa, pero sigue teniendo información importante y nunca he encontrado el día para sentarme, limpiarla completamente y configurar los servicios y cuentas asociadas a otro correo electrónico. Así que he hecho un apaño: crearme un alias.

Por cierto, la migración tampoco la consideré porque me parece una pesadilla en Gmail (en cuentas de Microsoft es bastante más sencillo, pero no es el caso). Le llamo apaño y no solución porque aunque no es mi objetivo principal: volcar todo lo importante en otra cuenta y olvidarme de esta, lo del alias sí que supone una solución que no conocía pero me parece de lo más interesante.

Eso sí, dista mucho de ser perfecta: si escribes un mail, va a seguir saliendo como remitente la dirección original. Lo bueno es que hay un par de soluciones para minimizar el daño: cambiar el nombre para que, con un poco de suerte, no lean la dirección, o directamente responder desde la cuenta principal y no vergonzosa mencionando que es tu cuenta buena.

Qué es un alias en Gmail y para qué sirve

Un alias de Gmail permite enviar correos electrónicos cuando estás en una dirección diferente, lo que viene bien si tienes varias cuentas y algunas apenas las usas pero no planeas deshacerse de ellas de momento, como es mi caso. No hacen falta aplicaciones extra, sino que es algo que puede hacerse desde la propia configuración de la cuenta de Google.

Ojito que he dicho enviar emails desde otras cuentas, pero no recibirlos. Para eso toca configurar el reenvío que adelantaba en la intro. En el caso de Gmail, puede hacerse acudiendo a todos los ajustes de Google desde la versión del ordenador y allí en 'Reenvío y correo POP/IMAP', tocar 'Añadir una dirección de reenvío', seguir los pasos para confirmar que tenemos acceso a la otra cuenta y tras actualizar, volver nuevamente a ese apartado para elegir 'Reenviar una copia del correo entrante a' y confirmar los cambios. No quería complicarme, pero también es posible configurar filtros para que se reenvíen ciertos mensajes.

Entre una cosa y otra, he logrado no perder mis emails y toda la información de mi vergonzosa cuenta de la juventud e incluso escribir un mail puntual de mi cuenta vergonzosa. Así, a la hora de responder a un email, solo tengo que elegir de qué dirección quieres que proceda. El resumen sería tener una cuenta de Gmail para gestionarlas todas (admite hasta 99 alias).

Tan importante como saber para qué sirve un alias es tener claro para qué no vale. Lo más importante es que no tiene efecto sobre la cuenta principal. Por ejemplo, si he comprado un juego en Google Play Store desde la cuenta vergonzosa y quiero jugar en mi móvil Android, tendré que estar dentro de esa cuenta para ello. Y lo mismo aplica para lo que hayamos guardado a lo largo de los años en el ecosistema de aplicaciones de Google, como los mapas de Maps, los archivos de Drive o las fotos.

Estaría genial que si una cuenta A y otra B de Google se conectan, las compras se compartiesen, pero no es el caso: no es global, solo atañe al correo de Gmail. Microsoft sí que lo permite, pero inexplicablemente Google no. Quién me iba a decir que aunque acertase descartando Hotmail por Gmail, décadas después me iba a encontrar con esta puñalada en la espalda. Dicho todo esto, el alias de Gmail es una magnífica solución para gestionar el correo si tienes varias cuentas, aunque no sirva para una migración sin dramas.

Hechas las presentaciones, toca ponerse en marcha: crear el alias, algo que lleva menos de cinco minutos pero puede requerir hasta un día hasta que se hace efectivo. Abrimos Gmail en el ordenador con la cuenta desde la que queremos enviar mails (la no vergonzosa) y vamos a todos los ajustes para después entrar en 'Cuentas e importación'. Luego vamos a la sección de 'Enviar como' y tocamos en 'Añadir otra dirección de correo electrónico' y metemos la dirección, que habrá que verificar desde la cuenta vergonzosa. Y ya está: la próxima vez que enviemos un email, podremos elegir el remitente en 'De'.

