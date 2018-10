WunderMail, un cliente de escritorio de Gmail optimizado para Windows 10

Había una época en la que sobraban clientes de correo nativos para el escritorio, pero esa época no es ahora, especialmente si buscas una alternativa gratuita y que no sea otra vez una versión empaquetada en Electron del mismo servicio que ya usas en la web.

Es quizás por esa razón que he decidido hablarles de WunderMail, un cliente de Gmail para Windows 10 que podemos descargar de forma gratuita desde la Microsoft Store y que además utiliza algunos de los principios de diseño Fluent para integrarse mejor al sistema operativo.

WunderMail está completamente construido sobre la API de Gmail, de forma que admite muchas de las funciones únicas del correo de Google, como organizar tus emails con etiquetas, o mantener tu bandeja de entrada ordenada por categorías. WunderMail también admite la vista de conversaciones, indispensable para muchos.

De hecho, al ejecutar la aplicación por primera vez podrás elegir las categorías en las que quieres mantener organizadas tu bandeja de entrada, o si solo quieres simplemente ver todos los correos nuevos en el mismo lugar.

El Gmail para Windows 10 que no tenemos ni nunca vamos a tener

Google ha demostrado que tiene cero interés en desarrollar aplicaciones de escritorio nativas, no es algo que vayamos a ver ni para Windows, Linux ni macOS. Gmail en la web es la única forma que ofrecen de acceder a nuestro correo, y pronto incluso su propia alternativa, Inbox, desaparecerá.

WunderMail no es perfecto, pero aunque la versión gratuita tiene anuncios, estos no molestan casi nada, y la versión de pago cuesta apenas 9.99 al año, sí, al año y no al mes como pretenden cobrar otros servicios similares.

Sin embargo, cuando la probé, noté que es un poco lenta y hay cierto retraso entre las animaciones y las acciones. Espero que sea algo que optimicen pronto, puesto que siendo una UWP debería ser en teoría más rápida y ligera que otro tipo de apps.

A pesar de ese pequeño detalle, me parece un cliente bastante completo, y además bien diseñado. Se integra perfectamente con el Windows 10 moderno, con las notificaciones del sistema, puedes iniciar sesión con hasta cinco cuentas de Gmail a la vez, todos los avatares de tus contactos se importan, funciona offline, está optimizada para pantallas táctiles, y es una app universal. Vale la pena probarla.