Alguien ha creado una impresora de tickets para GitHub que imprime un recibo físico por cada bug en los repositorios

Andrew Schmelyun es un desarrollador full stack que tiene muchos proyectos en GitHub. Cuenta que algunos de ellos son bastante populares, y por esta razón de vez en cuando recibe notificaciones de reportes de problemas.

Es algo que resulta inconveniente porque al tener tantos repos, se le suelen perder los reportes entre un montón de emails, o simplemente se le olvida revisarlos manualmente y añadirlos a su lista de tareas. La solución: un generador de tickets... en físico.

So here's why I bought a receipt printer:



Every time one of my GitHub repos gets a new issue, I now get a physical ticket printed out on my desk 🪄 pic.twitter.com/g6uYtGP9J7