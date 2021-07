Estos son los siete consejos para programadores open source publicados por el creador de SumatraPDF en el 15º aniversario de su app

Krysztof Kowalczyk es programador: ha escrito varios libros de programación que están accesibles en formato web y, sobre todo, es conocido por haber creado y seguir desarrollando uno de los lectores de PDF más populares después de Adobe Acrobat: SumatraPDF.

Y da la casualidad de que SumatraPDF acaba de cumplir 15 años desde su primer lanzamiento, por lo que Kowalczyk ha decidido escribir un extenso post en el que hace dos cosas: repasar datos curiosos sobre su lector de PDFs… y lanzar una serie de utilísimos consejos para el resto de programadores que trabajan con código abierto.

Entre las curiosidades, cabe destacar el hecho de que SumatraPDF es un software que consta de 127.000 líneas de código, escrito mayoritariamente por dos personas. Que nació como consecuencia de que Palm le encargara crear un lector de PDFs para Foleo, una minicomputadora portátil como ARM y Linux que nunca llegó a salir a la luz.

Pero, ¿qué ha aprendido en la década y media que ha pasado programándolo?

Kowalczyk afirma que uno de los grandes atractivos de trabajar en código por el que no te pagan por escribir es que nadie puede decirte qué hacer o cómo hacerlo. Nada de codificar a gusto de otros:

"Implementé un sistema de interfaz de usuario inspirado en CSS: no es genial, pero es mío. Y planeo reemplazarlo con uno diferente. Porque puedo".

"Mi código no pasaría una revisión de código en Google y no porque sea malo, sino porque a menudo es poco ortodoxo. Fuera del dogma aceptado".

Rara vez podrás tener libertad para hacer lo que quieras y ganar dinero por ello, así que elige lo más importante para ti, explica. Afirma ganar poco más de 100 dólares al mes gracias a Patreon y a las donaciones vía PayPal, pero poco más:

"El código abierto no es un buen modelo de negocio. Si quieres ganar dinero, haz literalmente cualquier otra cosa: intenta vender software, sé consultor, desarrolla un SAAS y cobrar mensualmente por ello, roba un banco…".

Lo anterior no está reñido con su convicción de que si deseas que tu software 'open source' sea lo más exitoso posible, debes tratarlo como si fuera un producto comercial. Pero, ¿qué significa eso en la práctica?

"Desde el primer día creé un sitio web para la aplicación. Tenía capturas de pantalla, tenía documentación, era fácil de descargar e instalar. Por supuesto, un alma amable en Reddit lo llamó "un sitio web hecho por un niño de 6 años". La lección aquí es doble: 1) ignorar a haters y gilip*llas, 2) un sitio web construido por un niño de 6 años es mejor que ningún sitio web. No tiene que ser bonito, tiene que ser funcional".

Por eso también recomienda emprender otras medidas, como la obtención de usuarios tempranos, descubrir qué funcionalidades quieren, e implementar un montón de éstas antes de saber si a alguien le importa lo que estamos haciendo.

Kowalczyk afirma que nunca llegará el momento en el que los usuarios pidan aplicaciones "hinchadas y lentas" por lo que "ser pequeño y rápido siempre será una ventaja". Y SumatraPDF, con su instalador de menos de 10 MB y su inicio cuasi instantáneo, cumple de sobra con tal objetivo.

Pero, ¿cómo logra mantener así de ligera su aplicación (además de rechazando constantemente las peticiones de añadir nuevas funcionalidades o nuevos iconos a la interfaz)?

"No tengo miedo de escribir mi propia implementación de las cosas. […] Digamos que necesito hacer una solicitud de red: tengo la opción de incluir una biblioteca monstruosa Como curl o de escribir 300 líneas de código usando las API de Win32. Yo opté por escribir las 300 líneas de código".

Kowalczyk califica SumatraPDF como una aplicación "descaradamente sólo-para-Windows". Las peticiones de soporte a otras plataformas son frecuentes, pero él las descarta de plano. Y dejando de lado la falta de tiempo, enarbola otro argumento más:

Kowalczyk cita al gran Bruce Lee y nos recomienda 'ser agua', "adaptarnos a los cambios del mundo". ¿Qué tipo de cambios?

"SumatraPDF no fue la primera aplicación de lector de PDF jamás escrita… pero la mayoría de los lectores de PDF no se convierten en lectores multiformato. [Era] una idea obvia, pero me llevó 5 años darme cuenta. […] Creo que ser multiformato ayudó a SumatraPDF a ser popular".