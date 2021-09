Hay más demanda que nunca para el talento open source: un nuevo informe de la Fundación Linux muestra que sobran ofertas de trabajo

En conjunto con la famosa plataforma de educación online edX, la Fundación Linux ha publicado le edición 2021 de su informe anual sobre trabajos open source, y todo apunta a que las empresas están cada vez más desesperadas por contratar especialistas en la materia.

No importa si eres desarrollador, administrador de sistemas, trabajas con DevOps o con Cloud Native, si tienes habilidades open source, es probable que haya un trabajo bien pagado esperándote ahí afuera.

...especialmente si eres experto en Kubernetes

Las tecnologías más importantes para quienes contratan expertos en open source

Para su informe, en la Linux Foundation entrevistaron a 200 directores de contratación técnica y 750 profesionales del código abierto. Para el 97% de los empleadores, contratar talento open source es una prioridad, mientras que más del 50% dijeron que aumentarán las contrataciones este año.

La principal prioridad está en el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube y las habilidades de operaciones. Cloud Native o 'la nube nativa' encabeza la lista de habilidades necesarias con más del 46% de los empleadores están buscando personas con conocimientos de Kubernetes.

Es tan alta la demanda, que por primera vez en historia de la encuesta, las habilidades de la tecnología de la nube y contenedores son más demandadas que las de Linux con bastante diferencia: 41% versus 32%. Esto no quiere decir que Linux no siga siendo una habilidad muy demandada, después de todo, sin Linux prácticamente no hay nube.

Por primera vez en la historia de este informe, hay más demanda para Kubernetes que para Linux

Al menos en EEUU, el salario medio anual de un experto en Kubernetes ha subido cerca de los 150.000 dólares anuales. Esto probablemente tenga que ve con otro dato del informe, y es que en el último año, 3 de cada 5 profesionales ha aumentado su uso de la nube.

Otro dato importante a tener en cuenta es que la inmensa mayoría de los empleadores le dan prioridad a los profesionales que tengan certificaciones y es más probable que te contraten si las tienes. Al mismo tiempo que están aumentando el tiempo de entrenamiento que ofrecen a los empleados y también la mayoría está dispuesta a pagar al talento por estas certificaciones.

Finalmente, poco menos de la mitad de los encargados de contratar empleados dicen que quieren talento que haya contribuido a algún proyecto open source.