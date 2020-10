Así puedes transferir playlists entre distintas plataformas musicales usando TuneMyMusic

¿Nunca te ha pasado que quieres escuchar una playlist en Spotify y recuerdas que en realidad la creaste en su momento en TIDAL? ¿O bien que la creaste en Apple Music y ahora te gustaría pasarla a YouTube para ampliarla con canciones que sólo encuentras ahí?

Existen multitud de plataformas populares que nos permiten crear listas de reproducción y, por fortuna, contamos con un servicio web que facilita transferirlas entre las diferentes plataformas: TuneMyMusic.

TuneMyMusic nos permite gestionar desde nuestro navegador las playlists de Spotify, Apple Music, SoundCloud, TIDAL, YouTube, Amazon Music, Deezer, Google Play Music, Napster, Qobuz, KKNOX, SoundMachine, Moodagent, Movistar y Last.fm.

¿Cómo replicar una playlists?

Una vez que accedamos a la web de este servicio, para empezar a realizar estas transferencias de canciones deberemos seleccionar el servicio de origen de la música (y, posiblemente, proporcionar los correspondientes datos de inicio de sesión), tras lo cual TuneMyMusic procederá a recopilar las playlists disponibles.

Una vez seleccionada la lista deseada, TuneMyMusic nos pedirá que indiquemos la plataforma de destino (y, de nuevo, los correspondientes datos de acceso). El sistema no es perfecto, por lo que no es descartable que alguna canción se 'pierda' al crearse la nueva lista, o bien que la versión añadida no sea la correcta.

Otras funcionalidades

Pero TuneMyMusic no permite únicamente realizar esta conversión entre plataformas: si contamos con una cuenta premium (24 dólares al año) también es capaz de mantener las dos versiones de la playlist sincronizadas, para que los cambios posteriores se sigan reflejando en su contrapartida.

Sumemos a eso la opción de compartir música, de crear copias de seguridad y de subir canciones desde la propia plataforma.