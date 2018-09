Firefox lanza una herramienta para comprobar si tus datos han sido filtrados o robados

Si bien es cierto que ya anunciaron esta herramienta el año pasado, ha sido hoy cuando Firefox la ha lanzado de forma oficial. Gracias a la colaboración con Have I Been Pwned, la plataforma que permite al usuario comprobar al usuario si sus datos han sido expuestos tras una brecha de seguridad, los chicos de Mozilla han desarrollado Firefox Monitor.

Esta herramienta permite al usuario no solo comprobar si sus datos han sido filtrados, sino recibir alertas por correo cada que vez que ocurra. Como no podría ser de otra forma, Firefox Monitor es un servicio completamente gratuito. Have I Been Pwned fue creado por Troy Hunt, director regional de Microsoft, y cuenta con una base de datos de más de 4.000 millones de cuentas hackeadas.

Solo hay que introducir el correo y esperar unos segundos

El funcionamiento es muy sencillo. Basta con dirigirse a monitor.firefox.com e introducir una cuenta de correo que, por cierto, no será almacenada de ninguna forma. La herramienta comprobará si la dirección coincide con la base de datos de HIBP y, de ser positiva, te notificará en qué brecha de seguridad fue. De ser así, lo primero que deberás hacer es acceder a ese servicio y cambiar la contraseña o, si tienes la posibilidad, activar la verificación en dos pasos.

También puedes registrar tu correo electrónico para recibir una alerta en tiempo real cuando tus datos hayan sido expuestos, de forma que podrás actuar con la mayor velocidad posible. Que Firefox integre este tipo de herramientas es buena noticia para todos los usuarios, además de servir como lanzadera para que estos se pasen a su navegador y abandonen el gigante Google Chrome.

El año pasado, Firefox también tomó prestada una de las funciones más interesantes de Tor Browser, como es el bloqueo de canvas fingerprint, lo que evita que las webs rastreen al usuario y puedan crear un identificador.