Slack evoluciona más allá de tu empresa: ahora podemos enviar mensajes a cualquier usuario de la plataforma

Slack ha anunciado el despliegue de una nueva función que permite a cualquier persona que utilice la plataforma enviar mensajes a usuarios ajenos a su empresa. La característica fue anunciada en octubre y es un paso más tras el lanzamiento en junio de Slack Connect, la función disponible con cualquier plan de pago que permite a las empresas compartir canales con otras y pretende "desbancar al correo electrónico".

La funcionalidad que en este momento está llegando permite la comunicación entre trabajadores individuales bien por necesidades del propio trabajo o no necesariamente. Porque aunque está pensada para la colaboración entre organizaciones, puede emplearse simplemente para hablar con amigos que usan Slack en su trabajo.

Para comunicarnos con una persona ajena a nuestra empresa, y siempre que usemos un plan de pago, necesitaremos enviar una invitación que el otro usuario deberá aceptar

Mensajería instantánea también por Slack

Los mensajes directos de Slack Connect ya están disponibles, aunque su despliegue se está realizando de forma gradual según ha anunciado este miércoles la compañía, y va a permitir que los empleados de las más de 74.000 organizaciones que emplean Slack con un plan de pago puedan comunicarse entre sí.

Para comunicarse con una persona que usa esta plataforma y trabaja en otra empresa debemos enviar una invitación a un mensaje directo haciendo clic en el botón Redactar que se sitúa junto al nombre de nuestro espacio de trabajo en la parte superior izquierda y, en el campo Para:, indicar la dirección de correo electrónico de la persona a la que deseamos invitar. Por último, seleccionamos la opción Iniciar un mensaje directo en el menú, si deseamos incluimos un mensaje y hacemos clic en Enviar invitación.

Los propietarios y administradores pueden restringir los permisos de Slack Connect y, por tanto, de características como los mensajes directos de esta funcionalidad

El otro usuario podrá ver la invitación y aceptarla seleccionando la cuenta de Slack deseada para hacerlo, si usa varias, e iniciar una conversación. Las invitaciones expiran tras 14 días si no han sido aceptadas y, cuando así sucede, tanto la persona emisora como la receptora puede enviar una nueva. Además, si nuestra empresa ya mantiene relación con otra gracias a Slack Connect y se comparten canales el envío de invitaciones no será necesario.

Eso sí, los propietarios y administradores de los espacios de trabajo tienen la capacidad de restringir los permisos de Slack Connect y limitar estas características, por lo que sí se usa esta característica en nuestra organización y no funcionan los mensajes directos con personas ajenas a nuestra organización es probable que no tengamos permisos o, si ha pasado poco tiempo desde el anuncio de la característica, todavía no haya sido implementada en nuestra organización.

Slack, recientemente adquirida por Salesforce, refuerza así su posición en un mercado en auge, ahí está Microsoft con Viva y su pelea con Slack, debido especialmente a la deslocalización de equipos y el protagonismo cada vez mayor del teletrabajo.