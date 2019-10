Zine es una herramienta que convierte tu perfil de Instagram en una página web con un diseño cuidado

Instagram Web guarda un diseño muy similar al de su aplicación para iOS y Android. Fotografía, nombre de usuario y abajo todo un feed de fotografías. Hoy, te mostramos una herramienta para llevar tu perfil de Instagram un paso más allá, algo que puede ser especialmente útil cuando nuestra cuenta está orientada al ámbito profesional y queremos que el feed luzca más.

Zine nos permite convertir nuestro perfil de Instagram en una página web con un diseño cuidado, todo a golpe de click, y sin necesidad de registrar por nuestra cuenta ningún tipo de dominio ni nada por el estilo.

Nos logueamos con Instagram y empezamos a trabajar

James Grigor ha publicado más de una vez en Product Hunt herramientas para mejorar la experiencia con Instagram, y la de hoy es una de las que más nos ha llamado la atención. El único requisito es loguearnos en la página web con nuestras credenciales de Instagram. Una vez hecho, accederemos a un editor en el que veremos varias plantillas, fuentes, posibilidad de importar nuestros logos, etc.

Como te adelantamos, todo se hace en unos pocos clicks, y es que, al ser todo plantillas predefinidas, no tenemos que diseñar nada por nosotros mismos. Una vez que hayamos configurado la web como queramos, no tenemos más que darle a guardar. Tras hacer esto se nos animará a introducir nuestro correo electrónico para recibir novedades, pero no es obligatorio y nos podemos saltar este paso.

Guardada la web, tendremos un enlace que podemos compartir, y que llevará a nuestro perfil de Instagram modificado. Importante apuntar que, aunque tengas la cuenta privada, si compartes tu perfil desde esta herramienta todo el mundo podrá verlo, así que tenlo en cuenta si la privacidad es tu prioridad número uno.

Más información | Zine