Esta IA es capaz de quitar objetos indeseados de tu fotos, ¿quién dijo Photoshop?

Arruinar una foto perfecta es tan sencillo como que aparezca un coche en el momento más inoportuno o que una persona pase por delante mientras fotografías un paisaje. Eliminarlos es relativamente sencillo usando Photoshop y el tapón clonar, pero ¿para qué usar Photoshop cuando una red neuronal lo puede hacer por ti?

DeepAngel es una Inteligencia Artificial desarrollada en el MIT Media Lab que, en pocas palabras, es capaz de eliminar objetos indeseados de una imagen gracias a una arquitectura de redes neuronales basada en Mask R-CNN y Deep Fill. A través de su web, cualquier usuario puede subir una foto y eliminar casi cualquier objeto que quiera, ya sea una persona, un gato, un coche o hasta una cuchara.

Probamos DeepAngel, ¿da buenos resultados?

Puedes probar la IA por ti mismo tantas veces como quieras. Simplemente debes acceder a su web, pulsar en "Erase with IA" y seleccionar qué objeto deseas eliminar. Hecho esto, puedes subir una imagen desde tu ordenador o importarla desde Instagram. Al cabo de unos segundos, la IA te devolverá la imagen editada (con mejor o peor resultado).

Hemos probado la IA con diferentes imágenes y, si bien es cierto que en algunos casos los resultados distan mucho de ser perfectos, no dejan de resultar curiosos. La edición mejora cuando los objetos están lejanos o no ocupan un gran porcentaje de la imagen. Aquí abajo tienes algunos ejemplos. A la izquierda, la editada por la IA; a la derecha, la original.

Salvando el reflejo en el cristal del edificio, es casi imposible diferenciar la foto original de la editada por la IA.

Aunque se puede apreciar una pequeña distorsión en la zona en la que estaba el perro, si no conociésemos la imagen original sería complicado discernir si ha sido editada o no.

En esta ocasión, se puede ver perfectamente la edición. Sin embargo, el resultado es realmente decente. Posiblemente, si la valla no tuviese la decoración que tiene, la imagen final habría sido mucho mejor.

Para esta imagen, le hemos pedido a la IA que quite al chico tocando la guitarra. El resultado es mejorable, pero es curioso cómo ha sabido detectar a la persona y dejar el resto de la escena inmutable.

No hemos podido resistirnos a probar la categoría \"Cuchara\". El resultado es muy mejorable, aunque de estar colocada sobre un fondo completamente blanco, posiblemente habría desaparecido por completo.

Aunque el resultado es interesante, la IA comete algunos errores garrafales en algunas imágenes. Como advertimos anteriormente, si el objeto es demasiado grande u ocupa un porcentaje importante de la escena, principalmente porque no tiene demasiado contexto que analizar. Aquí tienes dos de las peores ediciones que hemos obtenido.

¿Qué mejor para quitar la bicicleta que poner un enorme cuadrado gris encima?

Al igual que ocurre en la imagen anterior, al ocupar el gato la mayor parte de la escena, la IA no es capaz de analizar el contexto y devuelve una edición muy mejorable.

Los creadores de DeepAngel planean presentar su proyecto en el South by Southwest (SXSW) de 2019 con el fin de advertir de la aplicación de herramientas de IA en la manipulación de imágenes, vídeos y fotos, su uso en los medios de comunicación y su correspondiente impacto en la sociedad. Como se dice en el Libro de Eclesiastés, "una vez que eres capaz de ver lo que no se ve, tu próxima tarea será probar si lo que has visto es real o imaginario".

Existen herramientas capaces de colocar la cara de una persona sobre otra para crear archivos falsos (los conocidos como Deep Fakes), de la misma forma que existe software capaz de manipular vídeos e imitar voces de políticos para hacerles decir cosas que no han dicho. Un malo uso de esta tecnología podría no llegar a buen puerto.

En Genbeta | Ampliar imágenes diminutas deja de ser un truco de CSI gracias a las redes neuronales