Buena parte del código de Microsoft ya lo escribe una IA. "Hasta el 30%", según Satya Nadella

La inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en que se desarrolla software en las grandes empresas tecnológicas. Durante una reciente entrevista con Mark Zuckerberg en el evento LlamaCon, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, reveló un dato sorprendente: aproximadamente el 30% del código presente en los repositorios de la compañía ha sido escrito por sistemas de inteligencia artificial.

Según explicó Nadella, Microsoft hace un seguimiento de las "tasas de aceptación" del código generado por IA, que actualmente oscilan "entre el 30% y el 40%" y siguen aumentando de manera constante. Un dato significativo es que la IA parece destacar especialmente en la escritura de código completamente nuevo, más que en la modificación de software existente.

Microsoft y su mayor dependencia de la IA

"Diría que quizás entre el 20% y el 30% del código que está dentro de nuestros repositorios hoy en algunos de nuestros proyectos probablemente ha sido escrito completamente por software (haciendo referencia a la IA)", afirmó el CEO de Microsoft.

La eficacia de la inteligencia artificial para generar código varía significativamente según el lenguaje de programación. Nadella señaló que gran parte del código de Microsoft sigue siendo C++, un lenguaje en el que la IA no ofrece resultados tan destacables. Sin embargo, el código C++ más antiguo de la compañía se mantiene en "bastante buen estado", mientras que el código más reciente escrito en Python fue calificado como "fantástico".

Durante la conversación, Zuckerberg no pudo ofrecer estadísticas concretas sobre el uso de IA en la programación dentro de Meta, pero mencionó que algunos datos sobre programación con IA a veces reflejan el uso de herramientas de autocompletado, lo que no representa con precisión el software escrito íntegramente por otros programas.

El fundador de Meta reveló que tienen equipos trabajando en la autocodificación en áreas donde pueden observar su propio historial de cambios. Además, señaló un proyecto ambicioso: "El gran objetivo en el que estamos centrados es construir una IA y un ingeniero de aprendizaje automático para avanzar en el desarrollo de Llama".

Zuckerberg pronosticó que "en el próximo año probablemente... la mitad del desarrollo será realizado por IA en lugar de personas, y eso seguirá aumentando a partir de ahí".

Nadella reflexionó sobre la necesidad de reconstruir las herramientas de desarrollo y la infraestructura de computación para que puedan ser impulsadas por agentes de IA. También comentó sobre la difuminación de la línea entre documentos y aplicaciones.

El directivo explicó que ahora investiga temas utilizando un chatbot de IA y guarda los resultados, y que la autocodificación significa que este proceso puede culminar en la creación de software. "Esta idea de que puedes comenzar con una intención de alto nivel y terminar con... un artefacto vivo que en el pasado habrías llamado aplicación, va a tener profundas implicaciones en los flujos de trabajo", señaló.

Según Nadella, la IA podría resolver un problema histórico de Microsoft: la separación artificial entre diferentes tipos de documentos y aplicaciones. "Siempre pensábamos por qué Word, Excel, PowerPoint no son una sola cosa, y lo hemos intentado varias veces. Pero ahora puedes concebirlo... puedes comenzar en Word, visualizar cosas como Excel y presentarlo, y todo puede persistir como una estructura de datos", explicó.

A pesar de las bondades que ambos directivos han descrito sobre la IA, ninguno ha comentado si estos esfuerzos por el autocompletado y la codificación por IA están eliminando puestos de trabajo o si el código generado sin intervención humana ha resultado problemático.

Imagen de portada | TechCrunch

