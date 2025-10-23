Cada vez más gente usa la IA para descubrir vulnerabilidades en código y cobrar recompensas. El problema es que la IA se las inventa

En el mundo de la ciberseguridad, encontrar vulnerabilidades reales en sistemas y programas es una tarea compleja, laboriosa y sumamente valiosa. Por ello existen los llamados bug bounty programs —programas de recompensas por errores—, mediante los cuales empresas e instituciones pagan a investigadores de ciberseguridad por reportar fallos de seguridad antes de que los delincuentes puedan localizarlos y explotarlos. Los pagos pueden llegar a ser millonarios.

Sin embargo, en los últimos meses ha emergido una nueva amenaza inesperada: las vulnerabilidades falsas inducidas por la IA. Y es que estamos experimentando una oleada de "descubrimientos" inexistentes que está inundando las plataformas de referencia de bug bounty como HackerOne o Bugcrowd, en un intento de usuarios por conseguir recompensas rápidas sin hacer investigación real.

El fenómeno ha alcanzado tal nivel que incluso proyectos emblemáticos como cURL, una de las herramientas más utilizadas de la red, han tenido que tomar medidas drásticas: bloquear de inmediato a quienes envían reportes generados por IA.

Qué está pasando realmente

El caso de cURL es ilustrativo. Su responsable principal, Daniel Stenberg, recopiló recientemente decenas de reportes de 'vulnerabilidades' supuestamente críticas enviadas al programa oficial de recompensas de la herramienta. Los títulos suenan bastante alarmantes:

“Buffer Overflow Vulnerability in WebSocket Handling”

“HTTP/3 Stream Dependency Cycle Exploit”

“Use of Deprecated strcpy() with Fixed-Size Buffers”

Pero tras una revisión mínima, se descubrió que ninguna de ellas tenía la más mínima base técnica. Los informes repetían patrones comunes de descripciones generadas por IA: lenguaje vago, ejemplos de código inventado, ubicaciones de archivo incorrectas y referencias a funciones inexistentes.

En palabras de los propios responsables del proyecto:

"Nuestra política actual establece que banearemos instantáneamente a todos los que envían 'AI slop'".

El término AI slop (literalmente 'papilla de IA') es uno de esos que seguramente estará generalizado en unos meses: se usa ya en varios entornos para describir contenido de baja calidad generado por modelos de lenguaje (coherente a simple vista, pero carente de sustancia técnica o de verificación factual).

Cómo se detecta el 'slop' generado por IA

Los responsables de seguridad están desarrollando estrategias para filtrar automáticamente este tipo de reportes. Como decíamos, algunos indicios comunes son:

Repetición de frases idénticas en múltiples informes.

Referencias a funciones, rutas o ficheros que no existen.

Código de ejemplo que no compila o carece de coherencia lógica.

Falta total de Proof of Concept (prueba de concepto) o de exploit verificable.

La economía del bug bounty y los incentivos perversos

Los bug bounty programs ofrecen incentivos financieros legítimos: grandes empresas como Google, Meta o Apple pagan entre cientos y miles de dólares por vulnerabilidades comprobadas. Esto ha generado un ecosistema de investigadores, muchos de ellos 'freelance', que dedican su tiempo a auditar código y buscar errores reales.

Pero con la expansión de herramientas generativas, apareció una tentación obvia: ¿y si una IA puede redactar un informe convincente de 'caza de bugs' sin que el supuesto experto se moleste en hacer su trabajo?

Algunos usuarios han empezado a alimentar a modelos con repositorios completos de código fuente y pedirles que 'encuentren vulnerabilidades', o simplemente que inventen ejemplos plausibles. En cuestión de minutos, generan descripciones que parecen profesionales y las envían a plataformas de recompensas.

El resultado: un volumen creciente de reportes falsos, que consumen tiempo de revisión y reducen la confianza en los investigadores legítimos.

Un problema ético y de confianza

Todo esto no es más que un reflejo de un fenómeno que afecta a toda la red: la sobreproducción de contenido artificial sin verificación humana. Lo que antes era un campo de perfil técnico y hasta artesanal —la búsqueda de vulnerabilidades— se está viendo colonizado por el mismo ruido que invade la escritura, el arte o las redes sociales.

La IA puede ser una aliada poderosa en ciberseguridad —para análisis estático, detección de anomalías o simulaciones de ataque—, pero sólo si se usa con criterio y bajo supervisión humana.

El impacto de este fenómeno va más allá del tiempo perdido. Los bug bounty dependen de la confianza entre las partes:

La empresa asume que quien reporta actúa de buena fe.

El investigador confía en que su trabajo será valorado justamente.

La llegada de reportes fabricados por IA erosiona esa relación. Los equipos de seguridad se vuelven más escépticos y los verdaderos investigadores pueden ser penalizados injustamente por la desconfianza generada.

Además, existe un dilema ético: ¿debería considerarse válido el uso de IA como apoyo para analizar código, siempre que el resultado sea verificado por una persona? La frontera entre asistencia legítima y fraude automatizado es cada vez más difusa.

