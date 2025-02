ChatGPT aterriza en los bancos para ayudarnos en nuestras operaciones: BBVA es la primera en integrarlo con ayuda de OpenAI

No parábamos de repetir que la inteligencia artificial estaría presente en muchos aspectos de nuestras vidas, y se está cumpliendo. La última incorporación de IA la hemos visto en el sector bancario con BBVA a la vanguardia al integrar en su aplicación un asistente personal que tiene GPT a sus espaldas. Todo gracias a un acuerdo con OpenAI.

Estar buscando entre los diferentes documentos bancarios, llamar al asesor o incluso ir a la oficina se podrá sustituir por una consulta a ChatGPT dentro del ecosistema bancario. Este es el objetivo que tiene ahora mismo encima de la mesa BBVA y que no dudamos que el resto de entidades de nuestro país terminará aplicando a su cartera de servicios para ser más eficientes.

Un vistazo a… CHAT GPT-4 en 4 MINUTOS

Hacer operaciones bancarias con ChatGPT está cada vez más cerca

BBVA ya integraba en su aplicación un chatbot llamado Blue, aunque la verdad es que era realmente escueto y hablar con este no era nada natural. Ahora se avanza en darle más personalización y capacidades para poder tener una conversación como si se tratara de un humano al otro lado de la pantalla.

Como decimos, los bancos ya están dando señales de que quieren ahorrar costes y tiempo al integrar un asistente como ChatGPT. Obviamente, siempre en un entorno cerrado para que el acceso a la información sensible que tenemos en nuestros bancos no se vea comprometida. Pero la realidad es que decirle a ChatGPT que haga un Bizum o haga una inversión está un poco más cerca.

De momento, BBVA solo ha habilitado a 10.000 clientes para usar esta nueva tecnología, aunque el 20 de febrero se abrirá a varios miles más. El objetivo es ir abriendo poco a poco hasta llegar a todos los clientes.

Como reconocen desde el banco, la opción que tenían ahora mismo activa requería de palabras clave y concretas para que te entendiera. No servía preguntarle "cuántos euros tengo en la cuenta". Esto cambia radicalmente con ChatGPT, que entenderá perfectamente todo lo que le digamos sin pensar en las palabras técnicas, y podrá adaptarse a los cambios de conversación que le hagamos.

Esta actualización del chatbot llega precisamente tras el acuerdo que se cerró el año pasado con OpenAI, y empieza con una operativa limitada lógicamente. En un futuro se espera poder explorar mucho más las capacidades que tenga una IA en el entorno bancario, marcando una revolución por todas las posibilidades que se abren a partir de ahora mismo.

No es de extrañar, como decíamos antes, que las entidades rivales ya estén trabajando en este tipo de sistemas para poder adaptarse a los avances tecnológicos de este siglo. Está claro que la IA ha llegado para quedarse y hacernos la vida un poco más fácil. Además, el hecho de interactuar con ellas también permite liberar a los gestores de las preguntas más básicos que podían recibir porque con Blue no se entendían al no tener el mismo vocabulario.

Imágenes | BBVA Jonathan Kemper

Fuente | BBVA

En Genbeta | Llevo varios días usando ChatGPT como buscador principal con la app de Windows. Google está en un serio aprieto