Cuando los periodistas son 'zombificados por la IA': 15 años después de abandonar un medio, un bot sigue publicando con su nombre

Hace casi una década, en 2015, el popular blog tecnológico TUAW (The Unofficial Apple Weblog) cerró sus puertas: durante los once años que estuvo en activo, fue el lugar de trabajo de numerosos periodistas reputados, hasta poco después de su adquisición por AOL (America On Line). Ahora, TUAW vuelve a estar en activo y publicando artículos sobre Apple...

...pero este anuncio, que debería ser una buena noticia, se ha visto contaminado por la polémica en torno al modo en que se ha producido dicho renacimiento, que no ha hecho otra cosa más que causar la indignación de aquellos periodistas. ¿La razón? Se están usando sus nombres para publicar contenidos generados por IA.

Un retorno polémico

Después de su clausura, TUAW había sido adquirido por Yahoo, que a su vez pasó a manos de Verizon y luego a la firma de capital privado Apollo Global Management. Finalmente, este mismo año, el dominio de TUAW fue adquirido por Web Orange Limited, una empresa con sede en Hong Kong especializada en servicios de marketing online.

Pero, a lo largo de tanto cambio de manos, el nuevo propietario había perdido los derechos sobre los contenidos originales del sitio web. Así que, en lugar de revitalizar el blog con contenido nuevo y original, Web Orange Limited encontró una forma ética y legalmente dudosa de revitalizar el sitio: la reutilización de las identidades de antiguos autores para publicar artículos generados por IA.

Los artículos originales se han visto resumidos y distorsionados por herramientas de IA, creando versiones bastardas que desvirtúan el trabajo auténtico de los antiguos redactores

Periodistas zombificados, contenidos distorsionados y reputación contaminada

Gran parte del contenido original de TUAW permanece archivado en otro popular sitio web (Engadget) lo que ha permitido comparar los artículos nuevos con los originales. Los resultados fueron desalentadores: artículos antiguos habían sido resumidos y reescritos de manera deficiente, con títulos y textos alterados, y asignados incorrectamente a algunos de los autores originales.

La periodista tecnológica Christina Warren, que estuvo escribiendo para TUAW hace más de una década, descubrió, indignada, que su nombre estaba siendo utilizado (junto a una foto generada por IA) para publicar artículos que ella nunca había escrito.

En una serie de publicaciones en redes sociales, Warren expresó su frustración:

"Alguien compró el dominio de TUAW, lo llenó de basura generada por IA y reutilizó mi nombre de un trabajo que tuve cuando tenía 21 años... y todo eso para intentar llevar a cabo un fraude SEO que ni siquiera funcionará en 2024 porque Google cambió su algoritmo".

Warren concluye con una reflexión sobre la preservación de antiguos contenidos:

"Es repugnante. Tenemos décadas de este material acumulado y no hace más que cambiar de manos. ¿Con qué recursos contamos como escritores? Hacemos un trabajo muy pobre a la hora de preservar la WWW, y encima estas recreaciones del pasado se están haciendo de maneras realmente blasfemas".

Brett Terpstra, otro exredactor de TUAW, también mostró su descontento y señaló que ni él ni sus antiguos colegas tenían conocimiento ni participación en esta nueva iteración del blog.

Este no es un fenómeno aislado: otros antiguos sitios web ya se han visto convertidos en granjas de contenido generado por IA, utilizando tácticas similares para generar tráfico y ganancias a expensas del trabajo original de periodistas reales.

Vía | The Verge

Imagen | Marcos Merino mediante IA

