Tras morir su cuñado, llegó una factura médica de 195.000 dólares. Lograron bajarla a 33.000 usando ChatGPT y Claude

Cuando el cuñado de un usuario de Threads murió por un infarto en junio, su familia pensó que lo peor ya había pasado. Pero no. Dos meses después llegó la factura del hospital: 195.000 dólares por cuatro horas de atención médica. Sin seguro médico vigente, su viuda (que por suerte tenía recursos para pagarlo) quedó atrapada en la burocracia del sistema sanitario estadounidense. Hasta que alguien decidió usar inteligencia artificial para contraatacar.

El autor del hilo, @nthmonkey, pidió una factura detallada con los códigos médicos estándar (CPT). El hospital se resistía: los códigos eran privados y de uso interno. Pero consiguió los datos, y decidió probar algo distinto: dio toda la factura y los códigos a Claude, IA de Anthropic (y de las favoritas entre empresas y desarrolladores).

Haz click en la imagen para ir al hilo

Además de interpretar los códigos, Claude detectó reglas de facturación que el hospital estaba incumpliendo. Descubrió, por ejemplo, que una de las intervenciones facturadas hacía que todas las demás fueran legalmente “no facturables” según las normas vigentes desde la era Obama. También encontró cobros duplicados, servicios que solo pueden aplicarse a pacientes ingresados (el fallecido nunca llegó a ser admitido), y sobreprecios del 2000% en algunos materiales.

A partir de ahí, el autor del hilo preparó una estrategia. Claude calculó cuánto habría pagado Medicare realmente por todo el tratamiento, y con esa cifra redactó, con ayuda adicional de la IA (para esto usó ChatGPT), una carta de negociación legal. En ella detalló las irregularidades y advirtió de posibles consecuencias legales y mediáticas si el hospital no corregía la factura. El resultado fue fulminante: de los 195.000 dólares iniciales, el hospital redujo la deuda a 37.000. La familia negoció y acabó pagando unos 33.000.

Es un gran ejemplo de cómo, por mucho que la IA llegue a alucinar, que es algo muy frecuente, puede resultar tremendamente útil para el día a día. Desde reclamaciones simples a aerolíneas hasta abusos como los nombrados en el hilos.

Imagen | Martha Dominguez en Unsplash, Anthropic y Xataka

En Genbeta | Las grandes de la IA están llevando a la práctica su alternativa a la jornada laboral de 4 días: 100 horas por semana