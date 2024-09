Meta quiere cambiar cómo usamos Internet: ya ha comenzado creando influencers virtuales y traducciones muy reales

La carrera por dominar en el campo de la inteligencia artificial de consumo ha hecho que sean muchas las empresas que están compitiendo entre ellas para captar la atención de los usuarios. ChatGPT es una de las apuestas más importantes que hay en el mercado, pero Meta también quiere llevarse su parte del pastel con el lanzamiento de novedades que sean diferenciadoras y que traten de igualar su IA a la de la competencia.

Estas novedades fueron presentadas este miércoles en un gran evento celebrado por la compañía, donde se revelaron las primeras gafas de realidad aumentada de la compañía. Pero en el caso de su inteligencia artificial también ofrecieron datos importantes al agregar la posibilidad de hablar para poder igualarse, por ejemplo a lo que hizo OpenAI con su IA generando una gran polémica con el uso de la voz de Scarlett Johansson.

Meta apuesta por hablar con la IA como si fuera con un humano

Pero en este evento van más allá con otras novedades relevantes en lo que se refiere a sus productos. La primera de ella marca un peligroso precedente, ya que se centra en la creación de avatares muy realistas de inteligencia artificial. En la presentación veíamos como Mark Zuckerberg mantenía una videollamada con lo que parecía una persona. Pero en realidad se trataba de una inteligencia artificial con esa skin humana.

Es tal el realismo que le han puesto a estos nuevos avatares virtuales que han conseguido que haya una sincronización de la boca con las palabras que está generando la IA. El único punto donde se puede ver que en realidad no se trata de una persona real es en el parpadeo de los ojos, que todavía no parece demasiado natural, sino algo errático.

Pero sin duda marca un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial y también en todas las posibilidades que hasta hace poco veíamos como algo muy futurista. Aunque se abre también un gran peligro en el que internet se puede terminar llenando de contenidos 'fake' al simular a personas influenciables dando un mensaje completamente alterado. Esto es lo que precisamente se persigue con la regulación con la IA, en la que se insiste en que se informe que un contenido no es real sino que ha sido generado por la IA. Precisamente porque pronto no vamos a poder diferenciar realidad de algo generado artificialmente como en este caso.

Ver reels en inglés ya no será un problema

Meta también ha querido dar pie a que no haya ninguna limitación a la hora de consumir contenido en internet. Ahora mismo, aquellas personas que únicamente conocen un idioma, como puede ser el español, no puede disfrutar de contenidos de otros continentes como aquellos que se crean en inglés. Simplemente, porque no llegan a entender lo que se está diciendo.

Pero esto es algo que está a punto de acabar completamente gracias a la inteligencia artificial, y que va a eliminar las barreras lingüísticas que podemos tener en internet. Esto es algo que se conseguirá traduciendo automáticamente los diálogos de los vídeos e incluso haciendo que haya una sincronización de los labios con el texto traducido. Algo que de momento está disponible entre el inglés y el español latino.

Es decir, que si encontramos en Instagram o Facebook un reels que ha sido grabado por una persona de habla inglesa, automáticamente podremos traducirlo al español. Y será difícil detectar que el original no ha sido grabado en la traducción, ya que ni viendo los labios veremos algo que nos resulte extraño.

Sin duda son cambios que puede terminar completamente el uso de internet en nuestro día a día, haciendo que los contenidos tengan un mayor alcance para que cualquier persona pueda consumirlos, hable la lengua que hable. Aunque como ya sabemos, estos cambios a España y en general a la Unión Europea no van a poder llegar hasta que finalmente se llegue a un acuerdo entre los gobiernos de la UE y la propia compañía.

